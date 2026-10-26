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Giriş Tarihi: 26.10.2026 10:11

Şişli’de şüpheli şekilde ölümle ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındılar...

İstanbul Şişli’de, kaldığı binanın 6. katından yan binanın çatısına geçmeye çalışırken düşerek hayatını kaybeden Kazakistan uyruklu Aisulu Bekmakhanova’nın (26) şüpheli ölümüyle ilgili polisin yürüttüğü çalışmalarda yeni detay ortaya çıktı. Olayla ilgili genç kadının erkek arkadaşı M.T. ile ev arkadaşı D.B. gözaltına alındı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk ediliyor.

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MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
Şişli’de şüpheli şekilde ölümle ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındılar...
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Şişli Ergenekon Mahallesi'nde 25 Ekim sabah saatlerinde, 6. kattan yan binaya geçerken dengesini kaybederek düşen ve hayatını kaybeden Aisulu Bekmakhanova'nın (26) ölümüne ilişkin Şişli emniyeti çalışma başlattı. Hem ev arkadaşı hem çevredeki tanıkların ifadesi alınırken güvenlik kameraları incelemeye alındı. Emniyet güçlerince şüpheli olduğu öğrenilen ölüm üzerine yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

ÇATIDA OTURURKEN UYARMIŞ

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalarda, hayatını kaybeden Bekmakhanova'nın olay öncesinde ev arkadaşı D.B. (22) ile dışarıda vakit geçirdiği, ardından erkek arkadaşı M.T.'nin (35) yanına gittiği ve bir süre sonra eve döndüğü tespit edildi. Sabah saatlerinde binanın çatı kısmında oturduğu fark edilen genç kadını, ev arkadaşı D.B.'nin bulunduğu yerden inmesi yönünde uyardığı belirlendi.

BUGÜN ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Şüpheli ölüm olayıyla bağlantılı olarak genç kadının erkek arkadaşı M.T. (35) ile aynı evde yaşadığı arkadaşı D.B. (22) gözaltına alındı. D.B.'nin ifadesi Rus tercüman eşliğinde alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan her iki şüphelinin de bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

#İSTANBUL
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Şişli’de şüpheli şekilde ölümle ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındılar...
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