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Giriş Tarihi: 19.10.2023 04:54

Şişli'de taksicilerden Filistin'e destek konvoyu

Şişli'de toplanan yüzlerce taksici konvoy oluşturarak İsrail'i protesto etti. Taksiciler, Türk ve Filistin Bayrakları ile kornalar eşliğinde Taksim'e doğru hareket etti

DHA
Şişli’de taksicilerden Filistin’e destek konvoyu

Şişli'de toplanan yüzlerce taksici, Filistin'e destek amacıyla araçlarıyla konvoy oluşturarak İsrail'i protesto etti. Hareket etmeden önce Büyükdere Caddesi'nde toplanan taksiciler, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İstiklal Marşı okuyup saygı duruşunda bulunduktan sonra hayatını kaybedenler için dua ettiler.

Burada basın açıklaması yapan İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, asıl istikametlerinin İsrail İstanbul Başkonsolosluğu olduğunu, emniyet güçlerine yoğunluk oluşturmamak amacıyla yönlerini Taksim olarak belirlediklerini ifade etti. Dündar, "Şu an yüzlerce taksici burada. İsrail tarafından Filistin toprakları bombalanıyor, bunun neticesinde bebekler, çocuklar ölüyor. İstanbul taksi camiası olarak her zaman devletin ve milletin, aynı zamanda mazlumların yanında durduk. Filistin'de ölen yaralanan kardeşlerimizin sesini duyurmak için toplandık." dedi.

Deniz Dündar'ın yaptığı basın açıklaması sonrası taksiciler, 'Katil İsrail' sloganları eşliğinde araçlarına binerek Taksim'e doğru hareket etti.

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Şişli'de taksicilerden Filistin'e destek konvoyu
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