Şişli’de üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu!

Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede 25 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra polis ekipleri olay yerinde delil incelemesi yaptı. Bilik'in vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmazken, polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.