SİT alanına kaçak tünel

Antalya'da iki 5 yıldızlı otelin, müşterilerin denize ulaşımını sağlamak için kentin en önemli doğal değerlerinden olan ve birinci derece sit alanı olan falezleri oyup, kaçak olarak gizli tünel yaptığı ortaya çıktı.Otel müşterilerinin yaptığı paylaşımla skandal ortaya çıkarken, kaçak tünellerin bir yıl önce yapıldığı değerlendiriliyor. Jeoloji uzmanları tünellerin kent için büyük tehlike oluşturduğunu belirterek, "Falez kayalarında en küçük çökme, kayma faciaya yol açar. En küçük göçük onlarca binanın denize doğru göçmesi anlamına gelir. Bu turizmi katletmektir. Şehrin altına bomba koymak gibi. Turizmci çalıştığı bölgenin değerini korur. Rant zihniyeti ile turist gelsin mantığı ile Antalya'mızın doğal yapısı falezler katlediliyor" diyerek tehlikeye dikkat çekti.Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nihat Dipova da gizli tünellerin görüntülerini paylaşarak çökme tehlikesini anlattı. Falezlere tünel açan otel yetkililerinin sit alanı olduğunu bildikleri ve bu nedenle izin alamayacakları için Bakanlık ya da Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na bilgi vermedikleri öğrenildi.Otel müşterilerinin seyahat acentelerine ait internet sitelerindeki değerlendirmelerde gizli tünellerin fotoğraf ve videosunu paylaşmasıyla skandal ortaya çıkarken, kaçak tünellerin bir yıl önce yapıldığı tahmin ediliyor. Otel yönetimi ve çalışanların, müşterileri gizli tünellerin fotoğrafını çekmemesi konusunda uyarı yaptıkları öne sürüldü.Şehir plancıları ve uzmanlar, "Bu tüneller Antalya için büyük tehlike. Bunun geri dönüşü yok. Kapatmak isteseler de artık çok geç. Tünel açılmamalıydı" diyerek tepkilerini dile getirdi. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Dipova da "Kaymalar, göçmeler sık sık yaşanıyor. Falezlerin büyük bölümü eski tabirle 'Birinci Derece Sit Alanı', şu anki tabirle 'Kesin Korunacak Hassas Alan'. Herhangi bir yere başvurmadan, bilgi vermeden kaçak yapılmış. Plaja ulaşımı sağlayan asansörler de var. Kaymalar, göçmeler sık sık yaşanıyor" dedi.