Sivas TOKİ kura çekimi canlı izle 2022: Sivas TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında!

Sivas TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başlandı. TOKİ sosyal konut projesi kuraları etap etap çekilmeye devam ediyor. 4. Etap kura takvime göre, TOKİ Sivas kura çekimi bugün başladı. Doğanşar, Gemerek, Hafik, Kangal, Şarkışla, Yıldızeli, Divriği, Gürün, İmranlı, Zara, Suşehri, Merkez, Altınyayla ilçeleri için Sivas TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile belli oluyor. Toplam 2 bin 564 konutun hak sahibi 2+1 3+1 isim listesi kurumun resmi sitesi üzerinden öğreniliyor. Engelli, genç ve emekli gibi kategorilerde başvuruları alınan Sivas TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı araştırılıyor. İşte, 2022 Sivas TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.