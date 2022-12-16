Sivas TOKİ kura çekimi canlı izle 2022: Sivas TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında!

Sivas TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başlandı. TOKİ sosyal konut projesi kuraları etap etap çekilmeye devam ediyor. 4. Etap kura takvime göre, TOKİ Sivas kura çekimi bugün başladı. Doğanşar, Gemerek, Hafik, Kangal, Şarkışla, Yıldızeli, Divriği, Gürün, İmranlı, Zara, Suşehri, Merkez, Altınyayla ilçeleri için Sivas TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile belli oluyor. Toplam 2 bin 564 konutun hak sahibi 2+1 3+1 isim listesi kurumun resmi sitesi üzerinden öğreniliyor. Engelli, genç ve emekli gibi kategorilerde başvuruları alınan Sivas TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı araştırılıyor. İşte, 2022 Sivas TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
Sonuçlar il il açıklanmaya devam ediyor. 16 Aralık 2022 Cuma bugün Sivas ve Ordu'da çekiliş gerçekleşiyor.
TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Sivas kura çekimi 16-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
13 ilçede toplam 2 bin 564 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda çekiliyor.
İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:
16 Aralık: Doğanşar, Gemerek Sızır, Hafik 2. etap, Kangal 2. etap, Şarkışla Gürçayır, Yıldızeli 3. etap
17 Aralık: Divriği 3. etap, Gemerek 2. etap, Gürün 2. etap, İmranlı 2. etap, Zara 3. etap
18 Aralık: Suşehri, Merkez, Şarkışla
Toplam 13 ilçe için TOKİ Sivas kura çekilişi 16 Aralık Cuma günü saat 10.00'da başladı ve 18 Aralık tarihinde sona erecek. İşte, TOKİ Sivas evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:
Sivas Doğanşar 67 Konut
Sivas Gemerek Sızır 111
Sivas Hafik 2. Etap 110
Sivas Kangal 2. Etap 175
Sivas Şarkışla Gürçayır 100
Sivas Yıldızeli 3. Etap 206
Sivas Divriği 3. Etap 170
Sivas Gemerek 2. Etap 197
Sivas Gürün 2. Etap 203
Sivas İmranlı 2. Etap 15
Sivas Zara 3. Etap 260
Sivas İli Suşehri İlçesi 200
Sivas Merkez 400
Sivas Şarkışla 200
NOT: Sivas Altınyayla 150 Sosyal Konut: Başvuru Sayısı Az Hak Sahipliği Kurası Çekilmeyecek
TOKİ Samsun kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOK'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.
2022 Sivas TOKİ kura sonuçları için:
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
3 ilde gerçekleştirilecek 16-18 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;
16 Aralık: Ordu ve Sivas
17 Aralık: Sivas ve Giresun
18 Aralık: Sivas
İLK EVİM TOKİ KURALARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.
Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.