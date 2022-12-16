Haberler Yaşam Haberleri Sivas TOKİ kura çekimi canlı izle 2022: Sivas TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında!
Giriş Tarihi: 16.12.2022 14:53

Sivas TOKİ kura çekimi canlı izle 2022: Sivas TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında!

Sivas TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı arama geçmişlerindeki yerini aldı. TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kura takvimine göre, Sivas TOKİ kura çekilişi bugün başladı ve 18 Aralık’ta sona erecek. Bugün Doğanşar, Gemerek, Hafik, Kangal, Şarkışla, Yıldızeli ilçeleri için kura çekilecek. 13 ilçede inşa edilecek toplam 2 bin 564 konutun hak sahipleri Sivas TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı aracılığıyla sorgulanabilecek. Noter huzurunda çekilen kuraların ardından 2+1 3+1 isim listesi bilgilerine kurumun resmi sitesi üzerinden erişilebilecek. Peki, Sivas TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama ve 2+1 3+1 isim listesi…

Sivas TOKİ kura çekimi canlı izle 2022: Sivas TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında!

Sivas TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başlandı. TOKİ sosyal konut projesi kuraları etap etap çekilmeye devam ediyor. 4. Etap kura takvime göre, TOKİ Sivas kura çekimi bugün başladı. Doğanşar, Gemerek, Hafik, Kangal, Şarkışla, Yıldızeli, Divriği, Gürün, İmranlı, Zara, Suşehri, Merkez, Altınyayla ilçeleri için Sivas TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile belli oluyor. Toplam 2 bin 564 konutun hak sahibi 2+1 3+1 isim listesi kurumun resmi sitesi üzerinden öğreniliyor. Engelli, genç ve emekli gibi kategorilerde başvuruları alınan Sivas TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı araştırılıyor. İşte, 2022 Sivas TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ KURA ÇEKİMİ SİVAS VE ORDU'DA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il açıklanmaya devam ediyor. 16 Aralık 2022 Cuma bugün Sivas ve Ordu'da çekiliş gerçekleşiyor.

SİVAS TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ SİVAS KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Sivas kura çekimi 16-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

13 ilçede toplam 2 bin 564 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda çekiliyor.

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

16 Aralık: Doğanşar, Gemerek Sızır, Hafik 2. etap, Kangal 2. etap, Şarkışla Gürçayır, Yıldızeli 3. etap

17 Aralık: Divriği 3. etap, Gemerek 2. etap, Gürün 2. etap, İmranlı 2. etap, Zara 3. etap

18 Aralık: Suşehri, Merkez, Şarkışla

TOKİ SİVAS KONUTLARI NEREDE?

Toplam 13 ilçe için TOKİ Sivas kura çekilişi 16 Aralık Cuma günü saat 10.00'da başladı ve 18 Aralık tarihinde sona erecek. İşte, TOKİ Sivas evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

Sivas Doğanşar 67 Konut

Sivas Gemerek Sızır 111

Sivas Hafik 2. Etap 110

Sivas Kangal 2. Etap 175

Sivas Şarkışla Gürçayır 100

Sivas Yıldızeli 3. Etap 206

Sivas Divriği 3. Etap 170

Sivas Gemerek 2. Etap 197

Sivas Gürün 2. Etap 203

Sivas İmranlı 2. Etap 15

Sivas Zara 3. Etap 260

Sivas İli Suşehri İlçesi 200

Sivas Merkez 400

Sivas Şarkışla 200

NOT: Sivas Altınyayla 150 Sosyal Konut: Başvuru Sayısı Az Hak Sahipliği Kurası Çekilmeyecek

TOKİ SİVAS KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Samsun kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOK'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

2022 Sivas TOKİ kura sonuçları için:

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

16-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

3 ilde gerçekleştirilecek 16-18 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

16 Aralık: Ordu ve Sivas

17 Aralık: Sivas ve Giresun

18 Aralık: Sivas

İLK EVİM TOKİ KURALARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

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Sivas TOKİ kura çekimi canlı izle 2022: Sivas TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında!
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