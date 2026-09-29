Sivas YHT’de yeni gar heyecanı

Sivas'ta mevcut tren garı sahasında bulunan ve tarihi kültür varlığı olarak tescilli lojistik ambar binası, özgün mimari özellikleri korunarak yapılan restoreyle Yüksek Hızlı Tren (YHT) yolcularına hizmet verecek yeni gar binası olarak hizmete açıldı. Sivas Tren Garı sahasında yer alan tarihi lojistik ambar binası, gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından kente yeniden kazandırıldı. Toplam 1005 metrekare kapalı alana sahip yeni gar binasında bekleme salonu, VIP salonu ve yeni hizmet binası oluşturuldu. Yolcuların ulaşım öncesi ve sonrasında ihtiyaç duyabileceği hizmetlerin karşılanabilmesi amacıyla bilet gişeleri, idari birimler, yolcu bekleme alanları, mescit, otopark ve kafeterya da hizmete hazır hale getirildi.

Yeni garın açılış törenine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun ve protokol üyeleri katıldı. Açılışta konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Sivas'ımız için buranın kimlikli olması noktasında bir çabamız oldu. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör