Sivas’a izne gidecekti şehit cenazesi gitti

Ümraniye'de polis ekipleri tarafından pazar akşamı 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalanan Yunus Emre Geçti, polisin elinden kaçtı. Ancak gece saatlerinde tekrar yakalandı. Polise direnen şüpheli, çıkan arbededen faydalanarak bir polisin silahını alarak polis memurlarına ve çevreye ateş açtı. Şüphelinin açtığı ateşte polis memuru Şeyda Yılmaz (27) başından, polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe bileğinden, şüphelinin annesi P.G. ise bacağından yaralandı. İlk müdahaleyi çevredeki esnafın yaptığı yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan polis memuru Şeyda Yılmaz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ile annenin tedavisi ise sürüyor.Kısa sürede yaralı olarak yakalanan polis katili Yunus Emre Geçti ise Emniyetteki işlemlerin ardından üzerinde çöp poşetiyle çıkarılarak Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinde görevli iki kadın polis memuru tarafından Hayvan Durum İzleme aracıyla adliyeye sevk edildi. Zalı Yunus Emre Geçti, hakimlik sorgusunun ardından "Kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis katili Yunus Emre Geçti'nin, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti','Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanma', 'Kasten Yaralama', 'Cinsel Taciz', 'Çocuğa Cinsel İstismar', 'Motosiklet Hırsızlığı', 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na Muhalefet' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından toplam 26 kaydı olduğu belirtildi.Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Şeyda Yılmaz için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi, İstanbul Valisi Davut Gül ve çalışma arkadaşları katıldı. Törende konuşan Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "Şehidimizin aramızdan zamansız ayrılması, başta çok değerli ailesi olmak üzere hepimizi derinden üzdü. Üzüntümüz derin, acımız büyüktür. Allah hepimize sabır versin" dedi. Törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı önünde saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi.Tören mangasınca omuzlara alınan şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi. Şehit Yılmaz, Sivas Ayyıldız Camisi'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Polis Şehitliğinde defnedildi. Yaklaşık 1 yıl önce kendisi gibi polis olan Semih Yılmaz ile evlenen şehit Şeyda Yılmaz'ın 1 yıl önce göreve başladığı ve olayın ertesi günü 5 günlük izne çıkarak Sivas'taki anne babasının yanına gitmeyi planladığı öğrenildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Şeyda Yılmaz'ın ailesine taziye mesajı gönderirken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da taziye mesağı yayımladı. Kurtulmuş mesajında; "Görevi başında çıkan çatışma sonucu şehit olan Polis Memuru Şeyda Yılmaz'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, aynı olayda yaralanan Polis Memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe'ye acil şifalar diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet olsun." dedi.