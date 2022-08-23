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Giriş Tarihi: 23.8.2022 12:00 Son Güncelleme: 23.8.2022 12:37

Sivas'ın el değmemiş tabiatında ‘doğru arıcılık’ öğretiyorlar

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner fakültesi arı yetiştiriciliği yaparak hem doğru yetiştiriyi öğretiyor hem de arı hastalıkları alanında öğrencilerini eğitiyor.

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Sivas’ın el değmemiş tabiatında ‘doğru arıcılık’ öğretiyorlar

SCÜ Veteriner fakültesi içerisinde bulunan çiftlik, öğrencilerin daha kaliteli bir eğitim alması ve öğretim üyelerinin bilimsel araştırmaları için imkan sağlamakta. Bunun yanı sıra arı yetiştiriciliği ve arı hastalıkları konusunu daha iyi anlamak amacıyla çiftliğe alınan 12 kovandan 120 kilo bal alındı. Gelecek yıl bu ürün çoğalırsa ona göre de belki bu balı satıp öğrencilere burs olarak kullanabilecek. Konuyla ilgili Rektör Alim Yıldız ve Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Atalay Uslu açıklamalarda bulundu.

DAHA PROFOSYENEL ŞEKİLDE YAPACAĞIZ

Veterinerlik fakültemiz üniversitemiz içerisinde güçlü fakültelerimizden bir tanesi açıklamasında bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız; "Öğrencilerimizin hayvan hastalıkları hakkında çalışmalar yapması gerekiyor. Bizde bu sene hem arı yetiştiriciliğini öğretmek hem de arı hastalıklarını öğretmek üzere 12 kovan arı aldık. Şu anda şekersiz şekilde bal ürettik. Bu uygulamada öğrencilerde hem arı yetiştiriciliğini hem de hastalıkları gözlemleyebildikleri için eğitime katkı sağlanmış oluyor. Arıyı üniversite bünyesinde ilk defa bu sene aldık. Arılara, şeker ve arı maması verilmedi. Bu yüzden tamamen saf ve organik bir bal oluştu. Elbette gelecek yıllarda bu işi daha profesyonel şekilde yapacağız. Hocalarımız ve öğrencilerimiz bu işi tamamen öğrenmiş olacaklar. Şuanda mevcut 12 kovanımız var. Hedefimiz bu kovanların sayısını arttırmak ve arılarda görülen farklı hastalıkları da daha iyi teşhis etmek. Daha önce bizim fakültemizde arılarla alakalı çalışan bir hocamız yoktu fakat şimdi bir hocamız çalışıyor. Bundan sonra asistan ve öğrencilerimizde arılarla alakalı çalışma yapacaklar. Bu sene 12 kovandan 120 kilo bal aldık. Şuanda bunları hediye olarak çeşitli yerlere vereceğiz fakat gelecek yıl bu ürün çoğalırsa ona göre de belki bu balı satıp öğrencilerimize de burs olarak bunları kullanabiliriz." Dedi.

SİVAS'IN EL DEĞMEMİŞ TABİATI ARI YETİŞTİRİCİLİĞİNE UYGUN

Yine Sivas bal arısı oldukça önemli olup şu an çok az yetiştiricide bulunmaktadır diyen Sivas Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Atalay Uslu; "Sivas ülkemizin 2. En fazla bal üreten ilidir. Sivas'ın el değmemiş tabiatında yeşilin her tonu olması ve farklı çeşitlerde çiçek bulunması, arı yetiştiriciliği için Türkiye'nin en kıymetli arazilerine sahip olması son derece önemlidir. Zira bu kıymetli toprakların ülke ekonomisi için en iyi ve en doğru şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir." Dedi.

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Sivas'ın el değmemiş tabiatında ‘doğru arıcılık’ öğretiyorlar
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