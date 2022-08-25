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Giriş Tarihi: 25.8.2022 19:32

Sivasspor Malmö maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Sivasspor Malmö maçı canlı yayın kanalı izle

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Sivasspor, play-off turu rövanş maçında İsveç temsilcisi Malmö ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta sahadan 3-1’lik yenilgiyle ayrılan Sivasspor, rövanş maçında rakibini eleyerek gruplara kalma mücadelesi verecek. Mücadeleyi canlı yayın üzerinden izlemek isteyen futbolseverler ise “Sivasspor Malmö maçı canlı izle” şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. İşte, Sivasspor Malmö maçı canlı izle linki ve maçın ilk 11’leri.

Sivasspor Malmö maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Sivasspor Malmö maçı canlı yayın kanalı izle

Sivasspor Malmö maçı için heyecan dorukta! Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsveç temsilcisi Malmö'yü konuk ediyor. Rıza Çalımbay'ın yönetimindeki Sivasspor, 3 farklı kazanması halinde gruplara kalacak, elenirse yoluna UEFA Konferans Ligi gruplarında devam edecek. Kıran kırana geçecek olan mücadeleyi televizyon ekranlarından takip etmek isteyen futbolseverler ise "Sivasspor Malmö maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. İşte, Sivasspor Malmö maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmanın ilk 11'leri.

SİVASSPOR MALMÖ MAÇI CANLI İZLE

Sivasspor Malmö maçı canlı yayın izle linki ve ilk 11'ler şu şekilde;

UEFA Avrupa Ligi Sivasspor Malmö maçı, 25 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 20:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR MALMÖ MAÇI İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Appindangoye, Uğur, Ulvestad, Keita, Charisis, Yatabare, Gradel, James

Malmö: Diawara, Beijmo, Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Berget, Zeidan, Rakip, Christiansen, Birmancevic, Thelin

SİVASSPOR MALMÖ MAÇI CANLI YAYIN İZLE

Mücadeleyi aşağıda yer alan link aracılığıyla canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

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Sivasspor Malmö maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Sivasspor Malmö maçı canlı yayın kanalı izle
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