Sivasspor Malmö maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Sivasspor Malmö maçı canlı yayın kanalı izle

Sivasspor Malmö maçı için heyecan dorukta! Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsveç temsilcisi Malmö'yü konuk ediyor. Rıza Çalımbay'ın yönetimindeki Sivasspor, 3 farklı kazanması halinde gruplara kalacak, elenirse yoluna UEFA Konferans Ligi gruplarında devam edecek. Kıran kırana geçecek olan mücadeleyi televizyon ekranlarından takip etmek isteyen futbolseverler ise "Sivasspor Malmö maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. İşte, Sivasspor Malmö maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmanın ilk 11'leri.

SİVASSPOR MALMÖ MAÇI CANLI İZLE

Sivasspor Malmö maçı canlı yayın izle linki ve ilk 11'ler şu şekilde;

UEFA Avrupa Ligi Sivasspor Malmö maçı, 25 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 20:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.