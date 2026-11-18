SU DOLU KOVAYA DÜŞTÜ

Apartmanın 6'ncı katındaki dairede yaşayan Merve Ateş, evinin banyosunda halı yıkadığı sırada 3 çocuğundan en küçüğü olan 10 aylık Alparslan Musab Ateş, su dolu kovaya düştü. Durumu fark eden Merve Ateş, bebeğini sudan çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.