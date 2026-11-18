Sivas'ta saat 12.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 57'nci Sokak'taki Ömer Faruk Çetin Bey Apartmanı'nda olay meydana geldi.
SU DOLU KOVAYA DÜŞTÜ
Apartmanın 6'ncı katındaki dairede yaşayan Merve Ateş, evinin banyosunda halı yıkadığı sırada 3 çocuğundan en küçüğü olan 10 aylık Alparslan Musab Ateş, su dolu kovaya düştü. Durumu fark eden Merve Ateş, bebeğini sudan çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından bebeği Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen bebek, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Polis ekipleri olayın ardından evde inceleme yaparken, konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.