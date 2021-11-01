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Giriş Tarihi: 1.11.2021 23:30

Sivas'ta annesine mesaj atan köylüsünü öldürdü

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Sivas’ta annesine mesaj atan köylüsünü öldürdü

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Camili köyünde yaşayan Yusuf İslam D, annesine uygunsuz mesaj atığını öğrendiği 28 yaşındaki Yasin Yılmaz'ı tabancayla vurarak öldürdü.

Suşehri ilçesi Camili köyünde Yusuf İslam D, annesine uygunsuz mesaj gönderdiğini öğrendiği Yasin Yılmaz ile köy muhtarının evinde buluştu. İddiaya göre ikili arasında mesaj yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yusuf İslam D, yanında getirdiği tabancayla Yasin Yılmaz'a ardı ardına ateş etti. Vücudunun çeşitli bölgelerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yasin Yılmaz için muhtar ambulans çağırdı. Eve gelen sağlık ekibi Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen jandarma ise Yusuf İslam D'yi suç aleti tabancayla birlikte gözaltına aldı. Jandarma hayatını kaybeden Yasin Yılmaz'ın üzerinde de tabanca buldu. Yasin Yılmaz'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Sivas'ta annesine mesaj atan köylüsünü öldürdü
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