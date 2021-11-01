Sivas’ta annesine mesaj atan köylüsünü öldürdü

Suşehri ilçesi Camili köyünde Yusuf İslam D, annesine uygunsuz mesaj gönderdiğini öğrendiği Yasin Yılmaz ile köy muhtarının evinde buluştu. İddiaya göre ikili arasında mesaj yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yusuf İslam D, yanında getirdiği tabancayla Yasin Yılmaz'a ardı ardına ateş etti. Vücudunun çeşitli bölgelerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yasin Yılmaz için muhtar ambulans çağırdı. Eve gelen sağlık ekibi Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen jandarma ise Yusuf İslam D'yi suç aleti tabancayla birlikte gözaltına aldı. Jandarma hayatını kaybeden Yasin Yılmaz'ın üzerinde de tabanca buldu. Yasin Yılmaz'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.