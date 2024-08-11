Sivas’ta çıkan yangında dumandan etkilenen 5 itfaiye personeli hastaneye kaldırıldı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Ortaseki köyü Kocaeli mevkinde saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri ve dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangına Koyulhisar ve Suşehri Belediyesi'ne ait 3 itfaiye aracı ve 22 personel sevk edildi.

Yangın sırasında 5 itfaiye eri dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen itfaiye erleri Koyulhisar ile Suşehri devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangında yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında çok sayıda çam ağacı zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.