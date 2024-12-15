Sivas’ta dehşete düşüren olay! Annesini boğarak, kardeşini tabanca ile öldürdü

Olay, Kılavuz Mahallesi Şehzade Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Dünden bu yana Şehriban ve oğlu Hasan Kurt'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.