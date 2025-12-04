Haberler Yaşam Haberleri Sivas'ta göçük altında kalan madenciden bir iz yok: Çalışmalar 18 gündür sürüyor!
Giriş Tarihi: 4.12.2025 15:17

Sivas'ta göçük altında kalan madenciden bir iz yok: Çalışmalar 18 gündür sürüyor!

Sivas'ın Divriği ilçesinde Fimar Madencilik firmasına ait demir madeninde göçük meydana gelmişti. Göçük altında kalan şantiye müdürü için başlatılan arama çalışmalarında 18. güne girildi.

İHA Yaşam
Sivas’ta göçük altında kalan madenciden bir iz yok: Çalışmalar 18 gündür sürüyor!
  • ABONE OL

Divriği ilçesi Çatlı köyünde Fimar Madencilik firmasına ait demir madeninde 17 Kasım tarihinde göçük meydana gelmişti. Açık maden ocağında bir sette meydana gelen göçükte şantiye müdürü Sabri Yıldırım (66) toprak altında kalmıştı.

18 GÜNDÜR BİR İZ YOK

Yıldırım'ın bulunması için başlatılan arama çalışmalarında 18. güne girildi. 4 Aralık Madenciler Günü'nde de yapılan tüm çalışmalara rağmen Yıldırım'a ulaşılamadı. Sivas AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen arama çalışmalarında Erzincan AFAD İl Müdürlüğü, jandarma ekipleri, UMKE ve MAPEK olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlardan 9 araç, 45 personel ve bir kadavra arama köpeği görev alıyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivas'ta göçük altında kalan madenciden bir iz yok: Çalışmalar 18 gündür sürüyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz