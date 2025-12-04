Sivas’ta göçük altında kalan madenciden bir iz yok: Çalışmalar 18 gündür sürüyor!

18 GÜNDÜR BİR İZ YOK

Yıldırım'ın bulunması için başlatılan arama çalışmalarında 18. güne girildi. 4 Aralık Madenciler Günü'nde de yapılan tüm çalışmalara rağmen Yıldırım'a ulaşılamadı. Sivas AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen arama çalışmalarında Erzincan AFAD İl Müdürlüğü, jandarma ekipleri, UMKE ve MAPEK olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlardan 9 araç, 45 personel ve bir kadavra arama köpeği görev alıyor.