Sivas’ta hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

Kaza, Sivas- Malatya kara yolu Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Sarıtürk idaresindeki hafif ticari araç sürücüsünün kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde bulunanlar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar sedyeler ile ambulansla taşındı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan 4'ü çocuk, 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.