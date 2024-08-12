Haberler Yaşam Haberleri Sivas’ta hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı
Giriş Tarihi: 12.8.2024 23:12 Son Güncelleme: 12.8.2024 23:43

Sivas’ta hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

Sivas’ta hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4’ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sivas’ta hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

Kaza, Sivas- Malatya kara yolu Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Sarıtürk idaresindeki hafif ticari araç sürücüsünün kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde bulunanlar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar sedyeler ile ambulansla taşındı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan 4'ü çocuk, 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sivas’ta hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA