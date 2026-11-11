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Giriş Tarihi: 11.11.2026 19:38

Sivas’ta işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde işçi servisi ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır, 16 kişi yaralandı.

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Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sivas’ta işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı
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Kaza, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Arpacı köyü yakınlarında meydana geldi. C.C. (60) yönetimindeki işçi servisi ile S.D. (29) idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile servis aracında bulunan işçiler N.S. (57), D.Y. (55), İ.Y. (54), M.M.U. (29), B.H. (28), A.S. (44), B.C. (43), C.T. (29), M.E.Y. (23), Y.P. (39), F.B. (28), Ö.P. (44), A.B. (30) ve hafif ticari araçtaki yolcu A.Ç. (31) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan hafif ticari araç sürücüsü S.D. ve yanında bulunan A.Ç'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#SİVAS #SUŞEHRİ
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Sivas’ta işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı
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