Sivas’ta işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Arpacı köyü yakınlarında meydana geldi. C.C. (60) yönetimindeki işçi servisi ile S.D. (29) idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile servis aracında bulunan işçiler N.S. (57), D.Y. (55), İ.Y. (54), M.M.U. (29), B.H. (28), A.S. (44), B.C. (43), C.T. (29), M.E.Y. (23), Y.P. (39), F.B. (28), Ö.P. (44), A.B. (30) ve hafif ticari araçtaki yolcu A.Ç. (31) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan hafif ticari araç sürücüsü S.D. ve yanında bulunan A.Ç'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör