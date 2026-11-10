Sivas’ta korku dolu anlar! Sürücüsüz otomobil yaşlı kadını ezdi: Esnafın o hareketi takdir topladı!

'ARABAYA KOŞUP EL FRENİNİ ÇEKTİM'



İş yerinden çığlık sesleri üzerine dışarı çıktığını söyleyen Perihan Yılmaz, "Önce ne olduğunu anlayamadım. Sonra dikkatli bakınca arabanın şoförünün olmadığını gördüm. Çocuklu bir kadın da arabanın peşinden koşuyordu. Arabaya koşup el frenini çektim. Tabi öncesinde araba teyzenin ayaklarının üzerinden geçmiş ve bizim araca çarpmıştı. El frenini çekince durdu. Teyze çok kötüydü ve çocuk vardı o da ağlıyordu. Onları iş yerime aldım ve teyze için ambulansa haber verdik. Şoför zaten yaşlı bir amcaydı, el frenini yarım kaldırmış. Yanındaki kız da bağırınca teyze yanlışlıkla el frenini indirmiş. Ardından araba hızlanınca korkup inmiş. Zaten yeni ameliyat olmuş, araba teyzenin ayaklarının üzerinden geçti. Ambulans geldi, sonra teyzeyi götürdüler" diye konuştu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör