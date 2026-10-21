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Giriş Tarihi: 21.10.2026 21:06

Sivas’ta soba faciası: 1 kişi öldü!

Sivas'ta meydana gelen olayda, sobadan sızan gaz sonucu zehirlenen 65 yaşındaki Halil Soytürk hayatını kaybederken, 57 yaşındaki eşi Narin Soytürk ise hastaneye kaldırıldı.

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AA
Sivas’ta soba faciası: 1 kişi öldü!
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Yıldızeli ilçesi Yukarıekecek köyünde yaşayan Halil Soytürk (65) ile eşi Narin Soytürk'ten (57) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve giren sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Halil Soytürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi, baygın halde bulunan eşi Narin Soytürk'ü ise hastaneye kaldırdı. Halil Soytürk'ün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

#SİVAS
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Sivas’ta soba faciası: 1 kişi öldü!
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