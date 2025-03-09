Sivas’ta süt yüklü TIR devrildi! 1 ölü

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde süt yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü Fatih Bayırlı hayatını kaybetti.

Kaza, Sivas-Kayseri karayolu Şarkışla ilçesi Kömürkaya mevkiinde meydana geldi. Gemerek ilçesinden hareket eden Fatih Bayırlı idaresindeki süt yüklü TIR seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilerek köprünün korkuluklarında asılı kaldı. Tanker kısmı ise köprüden aşağıya düştü. Araçtan fırlayan sürücü tırla birlikte köprüde asılı kaldı.

Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafında yapılan incelemede sürücü Bayırlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. AFAD ekipleri tarafından TIR'dan çıkarılan sürücünün cenazesi Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.