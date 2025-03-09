Haberler Yaşam Haberleri Sivas'ta süt yüklü TIR devrildi! 1 ölü
Giriş Tarihi: 9.3.2025 23:24 Son Güncelleme: 10.3.2025 00:04

Sivas'ta süt yüklü TIR devrildi! 1 ölü

Kaza, Sivas-Kayseri karayolu Şarkışla ilçesi Kömürkaya mevkiinde meydana geldi. Gemerek ilçesinden hareket eden Fatih Bayırlı idaresindeki süt yüklü TIR seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilerek köprünün korkuluklarında asılı kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafında yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sivas’ta süt yüklü TIR devrildi! 1 ölü

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde süt yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü Fatih Bayırlı hayatını kaybetti.

Kaza, Sivas-Kayseri karayolu Şarkışla ilçesi Kömürkaya mevkiinde meydana geldi. Gemerek ilçesinden hareket eden Fatih Bayırlı idaresindeki süt yüklü TIR seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilerek köprünün korkuluklarında asılı kaldı. Tanker kısmı ise köprüden aşağıya düştü. Araçtan fırlayan sürücü tırla birlikte köprüde asılı kaldı.

Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafında yapılan incelemede sürücü Bayırlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. AFAD ekipleri tarafından TIR'dan çıkarılan sürücünün cenazesi Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Sivas'ta süt yüklü TIR devrildi! 1 ölü
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