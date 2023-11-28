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Giriş Tarihi: 29.11.2023

Sivas’ta tarihe ışık tutan keşif

Sivas’ta tarihe ışık tutan keşif
Sivas Kalesi'nde 2015 yılında başlanan kazılarda tarihe ışık tutan eserler bulundu. Bizans dönemine ait pişmiş topraktan ekmek mührü dahil birçok eser, Sivas Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Kalenin güneydoğusunda yapılan kazılarda bulunan eserler envanterde yerini aldı. Sivas Arkeoloji Müzesi Müdürü Arkeolog Ali Alkan, Sivas Kalesi'ndeki kazılar hakkında bilgi verdi. Kazı çalışmalarının 2015 yılında başladığını ifade eden Alkan, "Yapılan çalışmalarda Eski Tunç'tan günümüze kadar pek çok malzeme bulundu. Şu anda bunların 85-90 tanesini vitrinlerimizde sergiliyoruz" dedi.

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Sivas’ta tarihe ışık tutan keşif
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