Sivas’ta trafik engeli KPSS hayallerini yıktı! Kapılar kapandı: Saniyelerle içeri giremedi...

TRAFİK ENGELİNE TAKILDI

Bir genç ise kapının kapanmasından saniyeler sonra koşarak giriş kapısına geldi ancak sınava alınmadı. Büyük üzüntü yaşayan genç, trafik sıkışıklığı nedeniyle geç kaldığını söyledi.

Sınav salonunda ter döken adaylar için aileleri de dışarıda, çocuklarının ve yakınlarının başarılı olması için dua etti.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör