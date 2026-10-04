Sivas’ta trafik engeli KPSS hayallerini yıktı! Kapılar kapandı: Saniyelerle içeri giremedi...

Memur olma hedefi olan yüzbinlerde aday Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 2026-Kamur Personeli Seçme Sınavı (2026-KPSS) ön lisans oturumu sınavına girdi. 10.15'te başlayan sınava geç kalmak istemeyen adaylar sabah erken saatlerde sınava girecekleri salonun yolunu tuttu.
GEÇ KALAN ADAYLAR SINAVA ALINMADI
Sivas'ta sınava geç kalan kimi adaylar adeta maraton koşusu yaparak sınava yetişirken, 10.00'da kapıların kapanmasıyla birlikte, geç kalanlar sınava alınmadı.
TRAFİK ENGELİNE TAKILDI
Bir genç ise kapının kapanmasından saniyeler sonra koşarak giriş kapısına geldi ancak sınava alınmadı. Büyük üzüntü yaşayan genç, trafik sıkışıklığı nedeniyle geç kaldığını söyledi.
Sınav salonunda ter döken adaylar için aileleri de dışarıda, çocuklarının ve yakınlarının başarılı olması için dua etti.