Haberler Yaşam Haberleri Sivas’ta yasa dışı silah ve mühimmat ticareti operasyonu: 2 tutuklama!
Giriş Tarihi: 29.09.2026 17:58

Sivas’ta yasa dışı silah ve mühimmat ticareti operasyonu: 2 tutuklama!

Sivas merkezli 4 ilde yasa dışı silah ve mühimmat ticareti operasyonunda 11 kişi gözaltına alınmıştı. 2 zanlı tutuklandı.

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AA
Sivas’ta yasa dışı silah ve mühimmat ticareti operasyonu: 2 tutuklama!
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik Sivas, Tokat, Yozgat ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca ve 118 tabanca fişeği ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğerleri ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

#TOKAT #YOZGAT
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Sivas’ta yasa dışı silah ve mühimmat ticareti operasyonu: 2 tutuklama!
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