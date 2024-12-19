Siverekli Kore gazisi vefat etti

1950-1953 yılları arasında Kore Savaşı'na katılan Kök, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde NATO'nun bir parçası olarak savaşın zorlu şartlarında önemli görevler üstlendi. Görev süresince gösterdiği üstün başarılarla dikkat çeken Kök, 71 yıl sonra 2021 yılında dönemin Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tarafından gazilik madalyası ve beratı ile onurlandırılmıştı.

Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, "Rahatsızlığından dolayı tedavi gördü hastanede Kahraman Kore gazimiz Cuma Kök'ün hayatını kaybettiğini teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden Kahraman gazimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" şeklinde taziyelerini iletti.

Cuma Kök'ün vefatı, Siverek'te büyük bir üzüntüyle karşılandı. Hem Kore Savaşı'na katılmış bir kahraman olarak tarihe adını yazdıran Kök'ün anıları, hem de Türk milletinin savaş yıllarındaki fedakârlığı bir kez daha hatırlatıldı. Düzenlenen törene Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, Belediye Başkan Vekili Cumali Bayram ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından Kore gazisi Kök aile kabristanına defin edildi.