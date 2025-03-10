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Giriş Tarihi: 10.3.2025 21:05 Son Güncelleme: 10.3.2025 21:10

Siverek’te hafif ticari araç devrildi! 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverek’te hafif ticari araç devrildi! 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Siverek-Viranşehir kara yolunun 25. kilometresinde, Kalfalar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdulkadir Suncak (30) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Abdulkadir Suncak ile yolcular Fatime Suncak (73) ve Ali Suncak (80) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatime Suncak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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Siverek’te hafif ticari araç devrildi! 1 ölü, 2 yaralı
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