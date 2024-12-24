Siverek’te Jandarma ve Polis Denetimlerinde 27 kişi tutuklandı!

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 1-20 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde, çeşitli suçlardan aranması bulunan 95 kişi yakalandı. Denetimlerde, şüpheli şahıslar ve araçlarda yapılan aramalarda 12 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 17 kilogram skunk maddesi ve 4 kilo 358 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

27 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme sonucunda 27 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Siverek'te Jandarma Ve Polis Denetimlerinde 27 Şüpheli Tutuklandı (1) Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik denetimlerinin aralıksız bir şekilde süreceğini ve suçlulara yönelik mücadelenin devam edeceğini duyurdu.