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Giriş Tarihi: 20.10.2023 23:53 Son Güncelleme: 21.10.2023 00:18

Siverek’te kaza: 20 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetler kaza yaptı, 20 kişi yaralandı.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverek’te kaza: 20 yaralı

Şanlıurfa Siverek-Karadağ yolunda meydana gelen kazada 2 kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonetlerin kasalarında bulunan 20 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olması nedeniyle Şanlıurfa'ya sevk edildiği öğrenildi.

Kazanın ardından İlçe Kaymakamı Musa Aydemir siverek devlet hastanesine giderek yaralı yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Siverek’te kaza: 20 yaralı
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