Siverek’te kaza: 20 yaralı

Şanlıurfa Siverek-Karadağ yolunda meydana gelen kazada 2 kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonetlerin kasalarında bulunan 20 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olması nedeniyle Şanlıurfa'ya sevk edildiği öğrenildi.
Kazanın ardından İlçe Kaymakamı Musa Aydemir siverek devlet hastanesine giderek yaralı yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.