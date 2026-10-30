Siverek’te otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Kaza, sabah saatlerinde Siverek ilçesine bağlı kırsal Küptepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahmut Kıldacı (26) yönetimindeki otomobil, Küptepe Mahallesi'nden Eğriçay Mahallesi istikametine seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Mahmut Kıldacı, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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