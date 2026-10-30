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Giriş Tarihi: 30.10.2026 14:31

Siverek’te otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 26 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

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Yusuf Eyyüp Sarı Yusuf Eyyüp Sarı
Siverek’te otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
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Kaza, sabah saatlerinde Siverek ilçesine bağlı kırsal Küptepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahmut Kıldacı (26) yönetimindeki otomobil, Küptepe Mahallesi'nden Eğriçay Mahallesi istikametine seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Mahmut Kıldacı, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#SİVEREK #ŞANLIURFA
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Siverek’te otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
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