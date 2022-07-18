Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri taban puanları: 2022 Sivil Havacılık taban puanları, başarı sıralaması ve okulların kontenjanları

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri taban puanları ve başarı sıralaması, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündem konusu oldu. Kariyer planlaması yapan ve sivil havacılık alanında ilerlemeyi hedefleyen on binlerce üniversiteli adayı, Sivil Havacılık taban puanları hakkında araştırma yapıyor. İşte 2022 Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri taban puanları, başarı sıralaması ve okulların kontenjanları!
SİVİL HAVACILIK VE KABİN HİZMETLERİ TABAN PUANLARI 2022
Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
İşte Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması…
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|6+0
10+0
|6
10
|268,80931
261,30779
|591.723
803.000
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|20+0
20+0
|20
20
|203,28471
204,15251
|1.402.759
1.519.000
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Ücretli)
|TYT
|14+0
20+0
|4
3
|Dolmadı
—
|1.606.104
—
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|10+0
11+0
|10
11
|322,38799
332,37109
|252.735
302.000
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|6+0
5+0
|6
5
|306,97104
324,08668
|322.005
339.000
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|10+0
11+0
|10
11
|304,87149
321,20859
|332.761
353.000
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(Nevşehir)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|7+0
12+0
|7
12
|294,15401
286,18862
|394.421
576.000
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|292,29421
317,57626
|406.352
371.000
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|288,73634
302,41068
|430.182
459.000
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|9+0
8+0
|9
8
|288,40249
312,39161
|432.462
400.000
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|8+0
9+0
|8
9
|287,68309
295,93439
|437.477
503.000
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|13+0
12+0
|13
12
|282,01519
308,15723
|479.060
424.000
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İngilizce) (Burslu)
|TYT
|7+0
8+0
|7
8
|280,74437
297,88803
|488.993
489.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|280,08062
299,18244
|494.150
481.000
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Gaziantep) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|6+0
—
|6
—
|279,90697
—
|495.503
—
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İngilizce) (Burslu)
|TYT
|11+0
11+0
|11
11
|278,88222
290,45308
|503.799
543.000
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|13+0
12+0
|13
12
|277,99142
304,21912
|510.909
448.000
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|10+0
9+0
|10
|273,82220
285,81721
|546.377
579.000
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Ulaştırma Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|273,33608
294,89140
|550.683
510.000
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|65+2
—
|67
—
|272,63198
—
|556.825
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|11+0
11+0
|11
11
|272,30096
292,37658
|559.786
528.000
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|7+0
8+0
|7
8
|272,22207
294,64968
|560.486
512.000
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İngilizce) (Burslu)
|TYT
|9+0
12+0
|9
12
|271,48572
286,26446
|567.122
575.000
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|8+0
12+0
|8
12
|271,33106
285,66339
|568.494
580.000
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|270,80696
269,54297
|573.238
721.000
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|9+0
9+0
|9
9
|269,86858
284,78543
|581.963
587.000
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|13+0
12+0
|13
12
|268,98867
283,33644
|590.067
599.000
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|11+0
11+0
|11
11
|268,67244
283,41447
|593.019
598.000
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|8+0
9+0
|8
9
|268,39688
280,72274
|595.640
620.000
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|6+0
—
|6
—
|267,28337
—
|606.319
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|9+0
9+0
|9
9
|267,15578
282,19635
|607.541
608.000
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|9+0
9+0
|9
9
|266,12040
279,49928
|617.609
631.000
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|9+0
9+0
|9
9
|263,38199
274,82027
|644.686
672.000
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|263,35700
281,81174
|644.929
611.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|10+0
9+0
|10
9
|262,94251
276,53427
|649.181
656.000
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|8+0
9+0
|8
9
|260,82386
273,66780
|671.474
682.000
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|260,48373
280,15761
|675.019
625.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|7+0
6+0
|7
6
|260,11404
271,48137
|678.857
702.000
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|13+0
12+0
|13
12
|259,99822
273,94690
|680.088
680.000
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|7+0
8+0
|7
8
|258,60065
268,05298
|694.989
735.000
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU
(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|7+0
9+0
|7
9
|258,18614
258,08117
|699.583
837.000
|ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|257,82073
267,68664
|703.590
738.000
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|8+0
9+0
|8
9
|255,99170
270,19088
|723.988
714.000
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|5+0
4+0
|5
4
|255,97965
252,51566
|724.116
899.000
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(istanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|8+0
7+0
|8
7
|255,95084
268,93140
|724.493
726.000
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
(KKTC-Gazimağusa)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İngilizce) (Burslu)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|255,37806
262,26387
|731.124
793.000
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|9+0
10+0
|9
10
|254,89125
267,82271
|736.719
737.000
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|9+0
—
|9
—
|251,59257
—
|774.984
—
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|245,59925
266,44875
|846.216
751.000
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|6+0
—
|6
—
|244,61588
—
|857.785
—
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Havacılık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Girne)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|3+0
5+0
|3
5
|240,72450
231,08508
|903.260
1.154.000
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|239,75345
250,51026
|914.607
921.000
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(KKTC)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İngilizce) (Burslu)
|TYT
|10+0
13+0
|10
13
|238,92092
217,43431
|924.243
1.334.000
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|238,78968
258,49395
|925.688
833.000
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Keçiborlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|80+2
70+2
|82
72
|237,91632
261,70938
|935.732
798.000
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|32+0
32+0
|32
32
|235,72760
247,88308
|961.553
952.000
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Çaycuma Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|233,54992
251,33124
|987.439
912.000
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|223,38086
251,64857
|1.117.860
908.000
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Pazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|221,54658
228,30048
|1.142.682
1.190.000
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ Havacılık Meslek Yüksekokulu
(KKTC)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|5+0
3+0
|5
3
|220,42393
230,06368
|1.157.769
1.167.000
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0
51+0
|51
51
|219,99818
227,70292
|1.163.401
1.197.000
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|219,32032
238,98660
|1.172.427
1.057.000
|AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ Havacılık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|2+0
5+0
|2
5
|218,59775
201,59744
|1.182.159
1.556.000
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|218,04568
246,47753
|1.189.445
968.000
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|217,85491
220,06472
|1.191.973
1.299.000
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Ücretli)
|TYT
|34+0
31+0
|34
31
|215,79322
228,50571
|1.219.490
1.187.000
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Gaziantep) (Vakıf)
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%25 İndirimli)
|TYT
|16+0
—
|16
—
|214,69838
—
|1.234.511
—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|55+0
50+0
|55
50
|214,14569
217,21616
|1.242.189
1.337.000
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(KKTC)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|TYT
|5+0
4+0
|5
4
|213,26021
208,72952
|1.254.666
1.454.000
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Ücretli)
|TYT
|1+0
1+0
|1
1
|213,07503
197,70735
|1.257.232
1.611.000
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|212,57493
230,96470
|1.264.127
1.155.000
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|74+0
4+0
|74
4
|211,94745
280,06434
|1.272.965
626.000
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Çaycuma Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|210,68598
237,75643
|1.291.146
1.072.000
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%25 İndirimli)
|TYT
|52+0
52+0
|52
52
|208,36255
234,22125
|1.325.507
1.115.000
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|59+0
59+0
|59
59
|208,22276
221,55937
|1.327.548
1.279.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|55+0
51+0
|55
51
|206,29565
216,51023
|1.356.720
1.347.000
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Demirözü Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|35+1
40+1
|36
41
|206,18043
214,15315
|1.358.500
1.379.000
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0
47+0
|51
47
|206,17843
237,34787
|1.358.530
1.077.000
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|50+2
45+2
|52
47
|201,89790
213,93414
|1.424.168
1.382.000
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
16+0
|42
16
|198,10529
252,72103
|1.482.052
896.000
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|55+0
51+0
|55
51
|197,09039
213,05430
|1.497.063
1.394.000
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Ücretli)
|TYT
|10+0
10+0
|10
10
|196,89381
207,47636
|1.499.831
1.472.000
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Iğdır Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|45+2
40+1
|47
41
|196,14228
216,19227
|1.510.369
1.351.000
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|195,70131
218,33118
|1.516.502
1.323.000
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|41+0
50+0
|41
35
|194,85978
—
|1.527.575
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|43+0
34+0
|43
34
|193,45765
229,36045
|1.545.502
1.176.000
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|49+0
51+0
|49
51
|189,43870
199,69330
|1.586.311
1.583.000
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|188,85013
223,47090
|1.590.741
1.253.000
|AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ Havacılık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|8+0
25+0
|1
—-
|Dolmadı
—
|1.515.640
—
|ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
42+0
|13
25
|Dolmadı
—
|1.578.384
—
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU
(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Ücretli)
|TYT
|3+0
4+0
|0
1
|Dolmadı
—
|—
—
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU
(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|32+0
47+0
|9
27
|Dolmadı
—
|1.587.773
—
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0
—
|3
—
|Dolmadı
—
|1.496.672
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%25 İndirimli)
|TYT
|55+0
50+0
|39
50
|Dolmadı
212,71867
|1.606.425
1.399.000
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|59+0
59+0
|21
59
|Dolmadı
195,44063
|1.621.295
1.641.000
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|TYT
|59+0
59+0
|35
59
|Dolmadı
191,81296
|1.627.451
1.683.000
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
(KKTC-Gazimağusa)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İngilizce) (Ücretli)
|TYT
|23+0
25+0
|12
17
|Dolmadı
—
|1.507.042
—
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Ücretli)
|TYT
|16+0
16+0
|7
16
|Dolmadı
190,46134
|1.572.405
1.695.000
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (%25 İndirimli)
|TYT
|42+0
51+0
|13
51
|Dolmadı
190,60214
|1.604.329
1.694.000
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(KKTC)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İngilizce) (Ücretli)
|TYT
|5+0
8+0
|4
—
|Dolmadı
—
|1.417.905
—
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Gaziantep) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Ücretli)
|TYT
|18+0
—
|10
—
|Dolmadı
—
|1.576.810
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|69+0
68+0
|49
68
|Dolmadı
212,76802
|1.626.603
1.398.000
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
51+0
|8
51
|Dolmadı
190,64114
|1.598.307
1.694.000
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|38+0
47+0
|9
23
|Dolmadı
—
|1.592.713
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|43+0
45+0
|9
33
|Dolmadı
—
|1.617.308
—
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|50+0
59+0
|13
48
|Dolmadı
—
|1.615.376
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|38+0
38+0
|29
27
|Dolmadı
—
|1.609.728
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|25+0
23+0
|8
21
|Dolmadı
—
|1.572.693
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%25 İndirimli)
|TYT
|72+0
34+0
|35
34
|Dolmadı
179,27957
|1.617.080
1.737.000
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İngilizce) (%25 İndirimli)
|TYT
|51+0
68+0
|29
42
|Dolmadı
—
|1.564.116
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|47+0
68+0
|9
46
|Dolmadı
—
|1.593.405
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|TYT
|43+0
42+0
|9
41
|Dolmadı
—
|1.621.465
—
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Ücretli)
|TYT
|3+0
1+0
|1
—-
|Dolmadı
—
|1.168.797
—
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|39+0
38+0
|9
37
|Dolmadı
—
|1.591.026
—
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Ücretli)
|TYT
|4+0
—
|0
—
|Dolmadı
—
|—
—
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|47+0
—
|10
—
|Dolmadı
—
|1.614.082
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|30+0
25+0
|7
25
|Dolmadı
194,19109
|1.538.576
1.656.000
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%25 İndirimli)
|TYT
|34+0
—
|24
—
|Dolmadı
—
|1.625.991
—
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(Nevşehir) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|43+0
—
|41
—
|Dolmadı
—
|1.616.365
—
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(Nevşehir) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İstanbul) (%25 İndirimli)
|TYT
|72+0
68+0
|54
68
|Dolmadı
203,53667
|1.625.304
1.528.000
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-Girne) Havacılık Meslek Yüksekokulu
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|20+0
25+0
|2
9
|Dolmadı
—
|1.043.734
—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (Ücretli)
|TYT
|1+0
1+0
|0
—
|Dolmadı
—
|—
—
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Ücretli)
|TYT
|60+0
59+0
|47
59
|Dolmadı
209,03511
|1.625.002
1.450.000
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Ücretli)
|TYT
|59+0
53+0
|13
53
|Dolmadı
183,45960
|1.564.327
1.732.000