Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri taban puanları: 2022 Sivil Havacılık taban puanları, başarı sıralaması ve okulların kontenjanları

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri taban puanları ve başarı sıralaması, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündem konusu oldu. Kariyer planlaması yapan ve sivil havacılık alanında ilerlemeyi hedefleyen on binlerce üniversiteli adayı, Sivil Havacılık taban puanları hakkında araştırma yapıyor. İşte 2022 Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri taban puanları, başarı sıralaması ve okulların kontenjanları!