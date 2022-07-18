Haberler Yaşam Haberleri Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri taban puanları: 2022 Sivil Havacılık taban puanları, başarı sıralaması ve okulların kontenjanları
Giriş Tarihi: 18.7.2022 13:18

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri taban puanları: 2022 Sivil Havacılık taban puanları, başarı sıralaması ve okulların kontenjanları

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri taban puanları, host, hostes, kabin görevlisi gibi meslekleri hedefleyenler tarafından inceleniyor. 2 yıllık bölümler arasında yer alan Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri TYT puanıyla alım yapıyor. Peki, Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri taban puanları belli oldu mu? İşte 2022 Sivil Havacılık taban puanları, bulunduğu üniversiteler, başarı sıralaması ve okulların kontenjanları…

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri taban puanları: 2022 Sivil Havacılık taban puanları, başarı sıralaması ve okulların kontenjanları

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri taban puanları ve başarı sıralaması, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündem konusu oldu. Kariyer planlaması yapan ve sivil havacılık alanında ilerlemeyi hedefleyen on binlerce üniversiteli adayı, Sivil Havacılık taban puanları hakkında araştırma yapıyor. İşte 2022 Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri taban puanları, başarı sıralaması ve okulların kontenjanları!

SİVİL HAVACILIK VE KABİN HİZMETLERİ TABAN PUANLARI 2022

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

İşte Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması…

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 6+0
10+0		 6
10		 268,80931
261,30779		 591.723
803.000
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)		 TYT 20+0
20+0		 20
20		 203,28471
204,15251		 1.402.759
1.519.000
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Ücretli)		 TYT 14+0
20+0		 4
3		 Dolmadı
 1.606.104
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 10+0
11+0		 10
11		 322,38799
332,37109		 252.735
302.000
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 6+0
5+0		 6
5		 306,97104
324,08668		 322.005
339.000
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 10+0
11+0		 10
11		 304,87149
321,20859		 332.761
353.000
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(Nevşehir)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 7+0
12+0		 7
12		 294,15401
286,18862		 394.421
576.000
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 292,29421
317,57626		 406.352
371.000


MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 288,73634
302,41068		 430.182
459.000
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 9+0
8+0		 9
8		 288,40249
312,39161		 432.462
400.000
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 8+0
9+0		 8
9		 287,68309
295,93439		 437.477
503.000
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 13+0
12+0		 13
12		 282,01519
308,15723		 479.060
424.000
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İngilizce) (Burslu)		 TYT 7+0
8+0		 7
8		 280,74437
297,88803		 488.993
489.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 60+2
60+2		 62
62		 280,08062
299,18244		 494.150
481.000
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Gaziantep) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 6+0
 6
 279,90697
 495.503
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İngilizce) (Burslu)		 TYT 11+0
11+0		 11
11		 278,88222
290,45308		 503.799
543.000
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 13+0
12+0		 13
12		 277,99142
304,21912		 510.909
448.000
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 10+0
9+0		 10 273,82220
285,81721		 546.377
579.000
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Ulaştırma Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 100+3
100+3		 103
103		 273,33608
294,89140		 550.683
510.000
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 65+2
 67
 272,63198
 556.825
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 11+0
11+0		 11
11		 272,30096
292,37658		 559.786
528.000
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 7+0
8+0		 7
8		 272,22207
294,64968		 560.486
512.000
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İngilizce) (Burslu)		 TYT 9+0
12+0		 9
12		 271,48572
286,26446		 567.122
575.000
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 8+0
12+0		 8
12		 271,33106
285,66339		 568.494
580.000
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 270,80696
269,54297		 573.238
721.000
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 9+0
9+0		 9
9		 269,86858
284,78543		 581.963
587.000
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 13+0
12+0		 13
12		 268,98867
283,33644		 590.067
599.000
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 11+0
11+0		 11
11		 268,67244
283,41447		 593.019
598.000
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 8+0
9+0		 8
9		 268,39688
280,72274		 595.640
620.000
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 6+0
 6
 267,28337
 606.319
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 9+0
9+0		 9
9		 267,15578
282,19635		 607.541
608.000
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 9+0
9+0		 9
9		 266,12040
279,49928		 617.609
631.000
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 9+0
9+0		 9
9		 263,38199
274,82027		 644.686
672.000
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 50+2
50+2		 52
52		 263,35700
281,81174		 644.929
611.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 10+0
9+0		 10
9		 262,94251
276,53427		 649.181
656.000
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 8+0
9+0		 8
9		 260,82386
273,66780		 671.474
682.000
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 7+0
7+0		 7
7		 260,48373
280,15761		 675.019
625.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 7+0
6+0		 7
6		 260,11404
271,48137		 678.857
702.000
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 13+0
12+0		 13
12		 259,99822
273,94690		 680.088
680.000
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 7+0
8+0		 7
8		 258,60065
268,05298		 694.989
735.000
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 7+0
9+0		 7
9		 258,18614
258,08117		 699.583
837.000
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 257,82073
267,68664		 703.590
738.000
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 8+0
9+0		 8
9		 255,99170
270,19088		 723.988
714.000
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (Burslu)		 TYT 5+0
4+0		 5
4		 255,97965
252,51566		 724.116
899.000
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(istanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 8+0
7+0		 8
7		 255,95084
268,93140		 724.493
726.000
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
(KKTC-Gazimağusa)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İngilizce) (Burslu)		 TYT 7+0
7+0		 7
7		 255,37806
262,26387		 731.124
793.000
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 9+0
10+0		 9
10		 254,89125
267,82271		 736.719
737.000
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 9+0
 9
 251,59257
 774.984
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 60+2
60+2		 62
62		 245,59925
266,44875		 846.216
751.000
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 6+0
 6
 244,61588
 857.785
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Havacılık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Girne)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 3+0
5+0		 3
5		 240,72450
231,08508		 903.260
1.154.000
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 40+1
40+1		 41
41		 239,75345
250,51026		 914.607
921.000
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(KKTC)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İngilizce) (Burslu)		 TYT 10+0
13+0		 10
13		 238,92092
217,43431		 924.243
1.334.000
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 60+2
60+2		 62
62		 238,78968
258,49395		 925.688
833.000
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Keçiborlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 80+2
70+2		 82
72		 237,91632
261,70938		 935.732
798.000
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 32+0
32+0		 32
32		 235,72760
247,88308		 961.553
952.000
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Çaycuma Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 233,54992
251,33124		 987.439
912.000
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 223,38086
251,64857		 1.117.860
908.000
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Pazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 40+1
40+1		 41
41		 221,54658
228,30048		 1.142.682
1.190.000
GİRNE ÜNİVERSİTESİ Havacılık Meslek Yüksekokulu
(KKTC)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 5+0
3+0		 5
3		 220,42393
230,06368		 1.157.769
1.167.000
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)		 TYT 51+0
51+0		 51
51		 219,99818
227,70292		 1.163.401
1.197.000
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 50+2
50+2		 52
52		 219,32032
238,98660		 1.172.427
1.057.000
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ Havacılık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 2+0
5+0		 2
5		 218,59775
201,59744		 1.182.159
1.556.000
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 218,04568
246,47753		 1.189.445
968.000
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 40+1
40+1		 41
41		 217,85491
220,06472		 1.191.973
1.299.000
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Ücretli)		 TYT 34+0
31+0		 34
31		 215,79322
228,50571		 1.219.490
1.187.000
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Gaziantep) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%25 İndirimli)		 TYT 16+0
 16
 214,69838
 1.234.511
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)		 TYT 55+0
50+0		 55
50		 214,14569
217,21616		 1.242.189
1.337.000
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(KKTC)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 TYT 5+0
4+0		 5
4		 213,26021
208,72952		 1.254.666
1.454.000
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Ücretli)		 TYT 1+0
1+0		 1
1		 213,07503
197,70735		 1.257.232
1.611.000
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 60+2
60+2		 62
62		 212,57493
230,96470		 1.264.127
1.155.000
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)		 TYT 74+0
4+0		 74
4		 211,94745
280,06434		 1.272.965
626.000
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Çaycuma Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 210,68598
237,75643		 1.291.146
1.072.000
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%25 İndirimli)		 TYT 52+0
52+0		 52
52		 208,36255
234,22125		 1.325.507
1.115.000
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)		 TYT 59+0
59+0		 59
59		 208,22276
221,55937		 1.327.548
1.279.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)		 TYT 55+0
51+0		 55
51		 206,29565
216,51023		 1.356.720
1.347.000
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Demirözü Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 35+1
40+1		 36
41		 206,18043
214,15315		 1.358.500
1.379.000
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)		 TYT 51+0
47+0		 51
47		 206,17843
237,34787		 1.358.530
1.077.000
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 50+2
45+2		 52
47		 201,89790
213,93414		 1.424.168
1.382.000
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 42+0
16+0		 42
16		 198,10529
252,72103		 1.482.052
896.000
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)		 TYT 55+0
51+0		 55
51		 197,09039
213,05430		 1.497.063
1.394.000
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Ücretli)		 TYT 10+0
10+0		 10
10		 196,89381
207,47636		 1.499.831
1.472.000
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Iğdır Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 45+2
40+1		 47
41		 196,14228
216,19227		 1.510.369
1.351.000
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 50+2
40+1		 52
41		 195,70131
218,33118		 1.516.502
1.323.000
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 41+0
50+0		 41
35		 194,85978
 1.527.575
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 43+0
34+0		 43
34		 193,45765
229,36045		 1.545.502
1.176.000
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)		 TYT 49+0
51+0		 49
51		 189,43870
199,69330		 1.586.311
1.583.000
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 188,85013
223,47090		 1.590.741
1.253.000
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ Havacılık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)		 TYT 8+0
25+0		 1
—-		 Dolmadı
 1.515.640
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)		 TYT 42+0
42+0		 13
25		 Dolmadı
 1.578.384
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Ücretli)		 TYT 3+0
4+0		 0
1		 Dolmadı
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)		 TYT 32+0
47+0		 9
27		 Dolmadı
 1.587.773
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)		 TYT 34+0
 3
 Dolmadı
 1.496.672
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%25 İndirimli)		 TYT 55+0
50+0		 39
50		 Dolmadı
212,71867		 1.606.425
1.399.000
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)		 TYT 59+0
59+0		 21
59		 Dolmadı
195,44063		 1.621.295
1.641.000
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 TYT 59+0
59+0		 35
59		 Dolmadı
191,81296		 1.627.451
1.683.000
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
(KKTC-Gazimağusa)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İngilizce) (Ücretli)		 TYT 23+0
25+0		 12
17		 Dolmadı
 1.507.042
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Ücretli)		 TYT 16+0
16+0		 7
16		 Dolmadı
190,46134		 1.572.405
1.695.000
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (%25 İndirimli)		 TYT 42+0
51+0		 13
51		 Dolmadı
190,60214		 1.604.329
1.694.000
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(KKTC)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İngilizce) (Ücretli)		 TYT 5+0
8+0		 4
 Dolmadı
 1.417.905
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Gaziantep) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Ücretli)		 TYT 18+0
 10
 Dolmadı
 1.576.810
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)		 TYT 69+0
68+0		 49
68		 Dolmadı
212,76802		 1.626.603
1.398.000
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 42+0
51+0		 8
51		 Dolmadı
190,64114		 1.598.307
1.694.000
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 38+0
47+0		 9
23		 Dolmadı
 1.592.713
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 43+0
45+0		 9
33		 Dolmadı
 1.617.308
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)		 TYT 50+0
59+0		 13
48		 Dolmadı
 1.615.376
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)		 TYT 38+0
38+0		 29
27		 Dolmadı
 1.609.728
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 25+0
23+0		 8
21		 Dolmadı
 1.572.693
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%25 İndirimli)		 TYT 72+0
34+0		 35
34		 Dolmadı
179,27957		 1.617.080
1.737.000
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İngilizce) (%25 İndirimli)		 TYT 51+0
68+0		 29
42		 Dolmadı
 1.564.116
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)		 TYT 47+0
68+0		 9
46		 Dolmadı
 1.593.405
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 TYT 43+0
42+0		 9
41		 Dolmadı
 1.621.465
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Ücretli)		 TYT 3+0
1+0		 1
—-		 Dolmadı
 1.168.797
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)		 TYT 39+0
38+0		 9
37		 Dolmadı
 1.591.026
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Ücretli)		 TYT 4+0
 0
 Dolmadı
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)		 TYT 47+0
 10
 Dolmadı
 1.614.082
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 30+0
25+0		 7
25		 Dolmadı
194,19109		 1.538.576
1.656.000
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%25 İndirimli)		 TYT 34+0
 24
 Dolmadı
 1.625.991
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(Nevşehir) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)		 TYT 43+0
 41
 Dolmadı
 1.616.365
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(Nevşehir) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İstanbul) (%25 İndirimli)		 TYT 72+0
68+0		 54
68		 Dolmadı
203,53667		 1.625.304
1.528.000
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-Girne) Havacılık Meslek Yüksekokulu		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli)		 TYT 20+0
25+0		 2
9		 Dolmadı
 1.043.734
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) (Ücretli)		 TYT 1+0
1+0		 0
 Dolmadı
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Ücretli)		 TYT 60+0
59+0		 47
59		 Dolmadı
209,03511		 1.625.002
1.450.000
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Ücretli)		 TYT 59+0
53+0		 13
53		 Dolmadı
183,45960		 1.564.327
1.732.000
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Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri taban puanları: 2022 Sivil Havacılık taban puanları, başarı sıralaması ve okulların kontenjanları
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