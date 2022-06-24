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Giriş Tarihi: 24.6.2022 16:13 Son Güncelleme: 24.6.2022 16:13

Sivil Polis Nasıl Olunur? Erkek Ve Kadın Sivil Polis Olma Şartları Neler, Yaş Sınırı Nedir?

Sivil Polis Nasıl Olunur? Erkek Ve Kadın Sivil Polis Olma Şartları Neler, Yaş Sınırı Nedir?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün özel personelleri olarak düşünülen, yaptıkları iş ve tutumları gereği üniformalı polislerden ayrılan personele sivil polis diyebiliriz. Sivil polis olmak bu yüzden kişilere çekici gelmektedir. Sivil polis nasıl olunur? Sorusu da bu durumda merak konusu olmakta. Sivil polis olabilmek için öncelikle polis memuru olunması gerektiğini hatırlatalım. Polis olmak içinde belirli kriterleri geçmeniz gerekecektir. Erkek ve kadın sivil polis olma şartları neler, yaş sınırı nedir? Detaylı bilgileri hazırladık…

Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatı içerisinde yer alan sivil polis mesleği önemli ve dikkat gerektiren meslekler arasındadır. Zamanın, mekanın veya konumun koşullarına göre giyinip, hazırlanmaları gerekebilen bir meslektir. Sivil polisler, özel araç kullanabilir ya da görev icabı sakallarını uzatabilirler. Halkın yoğun yaşadığı yerlerde boyacı, simitçi gibi işlerle kamufle olabilme özelliklerine sahip olabilmelidirler. Bu bakımdan değerlendirilince sivil polis olabilmek için önce bu hususları dikkate almak gerekmektedir. Erkek ve kadın sivil polis olma şartları neler, yaş sınırı nedir? Bu konuyu detaylı bir şekilde ele alacağız. Sivil polis nasıl olunur? Şimdi inceleyelim.

Sivil Polis Nasıl Olunur?

Polis olmak isteyen ve polislik mesleği içerisinde sivil polisliğe geçmek isteyen birçok kişi var. Sivil polis olabilmek içinde şartların neler olduğu ve nasıl başvurulması gerektiği merak edilir. Öncelikle şunu belirtelim ki, sivil polis olmak için önce polis memuru olmanız gereklidir. Bu süreçten sonra sivil polis olma yönünde ilerleyebilirsiniz. Yani direk sivil polis olarak göreve başlayamazsınız. Polis olabilmek içinde aşağıdaki şartlara bakabilirsiniz:

  • Türkiye Cumhuriyeti'ne mensup vatandaş olmak
  • 18 yaşını doldurulmuş olunması
  • 30 yaşından küçük olmak
  • Lise,2 yıllık ya da 4 yıllık üniversite mezunu olmak
  • Yurt dışında okumuş birey için belirtilenlere denk olması
  • Fiziki ölçekler 167cm (erkek adaylar),162cm(kadın adaylar) uzun olunmalı
  • Beden endeksini 18-27 derecelendirilmesine uygun olması
  • Sağlık yönetmeliği şartlarına uygun olunmalı
  • Silah taşımasına mani olacak yüz kızartıcı suç işlememiş olmalı

Erkek ve Kadın Sivil Polis Olma Şartları

Özellikle "Kadın sivil polis nasıl olunur?" Sorusu merak ediliyor. Erkek ve kadın fark etmeksizin sivil polis olma şartları şu şekildedir:

  • İlk olarak lisans veya lisansüstü eğitimlerin ardından polislik sınavını kazanmak gereklidir.
  • Polis olan kişiler atama yöntemi ile sivil polis olma hakkını kazanır.
  • 3 yıl süreyle polislik görevini gerçekleştiren memur atama isteyebilir.

Sivil Polis Yaş Sınırı Nedir?

Sivil polis olabilmek için önce polis olmanız gerektiğine değinmiştik. Polis memuru olabilmek içinde 30 yaş sınırı vardır. Yani 30 yaşından gün almamış olmalısınız. Bu durumda polislik mülakatlarına katılabilirsiniz. Daha sonrasında polis memuru olursanız sivil polis olmak için bir yaş sınırı aranmamaktadır.

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Sivil Polis Nasıl Olunur? Erkek Ve Kadın Sivil Polis Olma Şartları Neler, Yaş Sınırı Nedir?
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