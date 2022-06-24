Sivil Polis Nasıl Olunur? Erkek Ve Kadın Sivil Polis Olma Şartları Neler, Yaş Sınırı Nedir?

Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatı içerisinde yer alan sivil polis mesleği önemli ve dikkat gerektiren meslekler arasındadır. Zamanın, mekanın veya konumun koşullarına göre giyinip, hazırlanmaları gerekebilen bir meslektir. Sivil polisler, özel araç kullanabilir ya da görev icabı sakallarını uzatabilirler. Halkın yoğun yaşadığı yerlerde boyacı, simitçi gibi işlerle kamufle olabilme özelliklerine sahip olabilmelidirler. Bu bakımdan değerlendirilince sivil polis olabilmek için önce bu hususları dikkate almak gerekmektedir. Erkek ve kadın sivil polis olma şartları neler, yaş sınırı nedir? Bu konuyu detaylı bir şekilde ele alacağız. Sivil polis nasıl olunur? Şimdi inceleyelim.

Sivil Polis Nasıl Olunur?

Polis olmak isteyen ve polislik mesleği içerisinde sivil polisliğe geçmek isteyen birçok kişi var. Sivil polis olabilmek içinde şartların neler olduğu ve nasıl başvurulması gerektiği merak edilir. Öncelikle şunu belirtelim ki, sivil polis olmak için önce polis memuru olmanız gereklidir. Bu süreçten sonra sivil polis olma yönünde ilerleyebilirsiniz. Yani direk sivil polis olarak göreve başlayamazsınız. Polis olabilmek içinde aşağıdaki şartlara bakabilirsiniz:

Türkiye Cumhuriyeti'ne mensup vatandaş olmak

18 yaşını doldurulmuş olunması

30 yaşından küçük olmak

Lise,2 yıllık ya da 4 yıllık üniversite mezunu olmak

Yurt dışında okumuş birey için belirtilenlere denk olması

Fiziki ölçekler 167cm (erkek adaylar),162cm(kadın adaylar) uzun olunmalı

Beden endeksini 18-27 derecelendirilmesine uygun olması

Sağlık yönetmeliği şartlarına uygun olunmalı

Silah taşımasına mani olacak yüz kızartıcı suç işlememiş olmalı

Erkek ve Kadın Sivil Polis Olma Şartları

Özellikle "Kadın sivil polis nasıl olunur?" Sorusu merak ediliyor. Erkek ve kadın fark etmeksizin sivil polis olma şartları şu şekildedir:

İlk olarak lisans veya lisansüstü eğitimlerin ardından polislik sınavını kazanmak gereklidir.

Polis olan kişiler atama yöntemi ile sivil polis olma hakkını kazanır.

3 yıl süreyle polislik görevini gerçekleştiren memur atama isteyebilir.

Sivil Polis Yaş Sınırı Nedir?

Sivil polis olabilmek için önce polis olmanız gerektiğine değinmiştik. Polis memuru olabilmek içinde 30 yaş sınırı vardır. Yani 30 yaşından gün almamış olmalısınız. Bu durumda polislik mülakatlarına katılabilirsiniz. Daha sonrasında polis memuru olursanız sivil polis olmak için bir yaş sınırı aranmamaktadır.