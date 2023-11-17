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Giriş Tarihi: 17.11.2023 15:43

Sivil toplum kuruluşlarından Filistin için sessiz eylem

Slices of Resistance Topluluğu ve Yetim Vakfı üyeleri İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırımı protesto etmek amacıyla Cuma namazı çıkışında Üsküdar Oxford ve Saraybosna’da eş zamanlı olarak “Susturulan her ses için harekete geç” sloganıyla katledilenlerin isimlerinin yazıldığı kırmızı kurdeleleri sahile bağladı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Sivil toplum kuruluşlarından Filistin için sessiz eylem

Slices of Resistance Topluluğu ve Yetim Vakfı üyeleri İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı protesto etmek amacıyla Cuma namazı çıkışında Üsküdar Oxford ve Saraybosna'da eş zamanlı olarak "Susturulan her ses için harekete geç" sloganıyla katledilenlerin isimlerinin yazıldığı kırmızı kurdeleleri sahile bağladı.

"4 BİN 600'Ü ÇOCUK 11 BİN 500 SİVİL KATLEDİLDİ"

Grup adına konuşan Zeynep Dinler, "75 yıldır devam eden 7 Ekim tarihinde de yoğunlaşan ve aralıksız süren işgalci İsrail'in katliamları neticesinde birçok masum sivil hayatını kaybetmiştir. Hastaneler, ibadethaneler bombalanarak kullanılamaz hale getirilerek ikinci Nekbe yaşatılmaktadır. Şu anda kayıtlara geçen verilere göre en az 11 bin 500 sivil hayatını kaybetmiştir. Bunun 4 bin 600'ü çocuklardan oluşmaktadır" dedi.

"FARKINDALIK OLUŞTURMAK"

Dinler, "Bugün Slice of Resistance olarak birçok STK'nın desteğiyle Üsküdar sahilde işgalci İsrail'in soykırımına karşı Gazze şehitlerini anmak ve farkındalık oluşturmak için burada toplandık. Şehitlerimizin ismini anıyor ve kurdele bağlıyoruz. Aynı eylem eşzamanlı olarak Sarajevo ve Oxford'da yapılmaktadır" diye konuştu.

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Sivil toplum kuruluşlarından Filistin için sessiz eylem
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