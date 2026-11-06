Siyah ya da yeşil değil! En faydalı zeytinin rengi şaşırttı

Her zeytinde aynı sonuç ortaya çıkmıyor

Zeytinin fenolik bileşik miktarı yalnızca rengine bağlı değil. Yetiştirildiği bölge, çeşidi, iklim koşulları ve hasat zamanı da bu değerleri değiştirebiliyor. Nitekim farklı zeytin çeşitleri üzerinde yapılan araştırmalarda, olgunlaşma sürecindeki fenolik değişimlerin aynı olmadığı görülüyor.

Bu nedenle alaca zeytin, fenolik bileşikler bakımından dikkat çeken bir olgunluk aşaması olsa da bütün zeytin çeşitleri için değişmez biçimde en sağlıklı dönem olarak tanımlanmamalı.