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Giriş Tarihi: 06.11.2026 15:56

Siyah ya da yeşil değil! En faydalı zeytinin rengi şaşırttı

Zeytin denildiğinde akla ilk olarak sofraların vazgeçilmezi olan yeşil ve siyah çeşitler geliyor. Ancak zeytinin besin değerini etkileyen en önemli ayrıntılardan biri, henüz dalındayken hangi olgunluk aşamasında toplandığı. Araştırmalar, yeşil renkten mora doğru geçiş yapan zeytinlerin fenolik bileşikler bakımından dikkat çekici özellikler taşıdığını ortaya koyuyor.

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ALEYNA BİLGETEKİN ALEYNA BİLGETEKİN Yaşam
Siyah ya da yeşil değil! En faydalı zeytinin rengi şaşırttı
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Özellikle yeşil ile mor arasındaki alaca dönemde bulunan zeytinler, içerdikleri oleuropein ve diğer fenolik bileşiklerle öne çıkıyor. Zeytinin olgunlaşması ilerledikçe bu bileşiklerin miktarı ve türü değişirken, hasat zamanı da meyvenin kimyasal yapısını doğrudan etkiliyor.

Zeytinin en kıymetli olduğu dönem: Alaca evre

Zeytin, ağaçta gelişirken farklı renk aşamalarından geçiyor. İlk olarak yeşil olan meyve, olgunlaşma sürecinde sarımsı yeşile, ardından benekli ve mora yakın renklere dönüşüyor. Son aşamada ise koyu mor ve siyah görünüm kazanıyor.

Bu geçiş sürecinde ortaya çıkan alaca görünüm, zeytinin fenolik içeriği bakımından önemli bir dönem olarak değerlendiriliyor. Bilimsel çalışmalarda, yeşil ile mor arasındaki geçiş aşamasında toplam fenolik bileşiklerin yüksek seviyelere ulaşabildiği belirtiliyor. Bununla birlikte en yüksek oleuropein miktarı bazı çeşitlerde henüz yeşil olgunluk aşamasında görülebiliyor.

Oleuropein neden bu kadar önemli?

Zeytinin kendine özgü acı tadının önemli kaynaklarından biri olan oleuropein, doğal fenolik bileşikler arasında yer alıyor. Bitkinin kendisini zararlılara ve çevresel etkilere karşı korumasında rol oynayan bu bileşik, antioksidan özellikleriyle de bilimsel araştırmalara konu oluyor.

Fenolik bileşikler, hücreleri oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olan antioksidan özellikler taşıyor. Zeytinin olgunlaşmasıyla birlikte oleuropein miktarı genellikle azalırken, hidroksitirozol gibi başka fenolik bileşiklerin miktarında artış görülebiliyor.

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Zeytin karardıkça besin içeriği değişiyor

Zeytinin yeşilden siyaha dönüşmesi yalnızca dış görünüşünde meydana gelen bir değişiklik değil. Olgunlaşma ilerledikçe meyvenin yağ, su, pigment ve fenolik bileşik içeriği de değişiyor.

Her zeytinde aynı sonuç ortaya çıkmıyor

Zeytinin fenolik bileşik miktarı yalnızca rengine bağlı değil. Yetiştirildiği bölge, çeşidi, iklim koşulları ve hasat zamanı da bu değerleri değiştirebiliyor. Nitekim farklı zeytin çeşitleri üzerinde yapılan araştırmalarda, olgunlaşma sürecindeki fenolik değişimlerin aynı olmadığı görülüyor.

Bu nedenle alaca zeytin, fenolik bileşikler bakımından dikkat çeken bir olgunluk aşaması olsa da bütün zeytin çeşitleri için değişmez biçimde en sağlıklı dönem olarak tanımlanmamalı.

Zeytin seçerken yalnızca rengine bakmayın

Zeytinin rengi, toplandığı döneme ilişkin önemli bir ipucu verse de tek başına sağlık açısından üstünlük göstergesi değil. İşlenme yöntemi, tuz miktarı ve saklama koşulları da sofralık zeytinin besin özelliklerini etkiliyor.

Zeytinin yeşil, alaca veya siyah olması kadar nasıl üretildiğine ve işlendiğine de dikkat etmek gerekiyor. Özellikle doğal fenolik bileşiklerden yararlanmak isteyenlerin zeytinin çeşidini ve üretim yöntemini de göz önünde bulundurması önem taşıyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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