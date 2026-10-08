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Giriş Tarihi: 8.10.2026

Siyam ikizleri Ayşe ve Sema'nın azmi Türkiye'ye örnek oldu

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Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Siyam ikizleri Ayşe ve Sema’nın azmi Türkiye’ye örnek oldu
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Kahramanmaraş'ta yaşayan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, eğitim hayatındaki başarıları ve çalışma azimleriyle örnek oluyor. Üniversite eğitimlerini tamamlayan iki kardeş, şimdi İl Müftülüğü Kütüphanesi'nde görev yaparak çalışma hayatlarını sürdürüyor. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, İl Müftüsü Dr. Hasan Hüseyin Güller ile birlikte siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'nu ziyaret etti. İki kardeşin eğitim ve çalışma hayatındaki azmi takdir topladı. Hayata bağlılıkları ve okuma tutkularıyla dikkat çeken Ayşe ve Sema, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın desteğiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki eğitimlerini başarıyla tamamladı.

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Üniversiteden mezun olduktan sonra çalışma hayatına atılan Ayşe ve Sema, Kahramanmaraş İl Müftülüğü Kütüphanesi'nde görev yapmaya başladı. Karşılaştıkları zorluklara rağmen eğitim ve çalışma hayatından kopmayan iki kardeş, azimleri ve mücadeleleriyle Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KAHRAMANMARAŞ #EMİNE ERDOĞAN #TÜRKİYE #RECEP TAYYİP ERDOĞAN
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Siyam ikizleri Ayşe ve Sema'nın azmi Türkiye'ye örnek oldu
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