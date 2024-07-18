Siyanürlü çayla zehirlemiş

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki lüks bir otelde 6 kişinin ölü olarak bulunması tüm ajanslara son dakika haberi olarak yansıdı. Masadaki yemeklere kimsenin dokunamadan hayatını kaybetmesi kafalarda soru işareti yaratırken, kan donduran olayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

ABD pasaportlu Vietnamlı kadın Sherine Chong ile (56) iş ortakları Vietnam vatandaşı 46 yaşındaki Thi Nguyen Phuong, kocası 49 yaşındaki Hong Pham Thanh, 47 yaşındaki Thi Nguyen Phuong Lan ve 37 yaşındaki Dinh Tran Phu 56 yaşındaki Sherine Chong ve 55 yaşındaki Dang Hung Van uzun süredir ticari sorunlar yaşıyordu. Chong ve ölen diğer 5 iş ortağı Vietnam'da büyük bir hastane inşaatının projesine birlikte yatırım yapmıştı. Ancak proje başarısız oldu. Sherine Chong diğer beş kişi tarafından dava edildi ve iki hafta içinde Vietnam'da mahkemeye çıkması gerekiyordu. 5 ortağın Sherine Chong'dan iddiaya göre milyonlarca euro alacağı vardı.

DAVADAN VAZGEÇMELERİNİ İSTEDİ

Chong, 5 ortağının davadan geri çekilmesini istiyordu. Uzun süredir ortaklarını ikna edemeyen Chong haince bir plan hazırladı. İddiaya göre Chong, 5 ortağını borç anlaşmasını imzalamak için Taylan'a davet etti. Hepsine 5 yıldızlı otelden en lüks odaları kiralayan Chong "harika bir tatil sözü" verdi.

LÜKS OTELDEN YER AYIRDI

Altı ortak, 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde Bangkok'a seyahat ederek lüks otelin 7. katındaki 708, 709, 726 ve 727 numaralı odalara yerleştiler. Tüm odaların çıkış tarihi 15 Temmuz olarak planlandı. Yapılan görüşmeler sonuçsuz kalınca Chong, ortaklarına son bir akşam yemeği teklif etti.

ODADA ZİYAFET

Otelin 5. Katında bulunan 502 nolu havuzlu odayı yemek için kiralayan Chong, ortaklarına harika bir masayı hazırlattı. Yemek öncesi misafirlere çay ikramında bulunmak isteyen Chong oda servisinden iki adet sıcak su için termus istedi. Termusu getiren otel görevlilerini içeriye almayıp ikramı kendi yapacağını söyledi.

TERMUSLARA SİYANÜR DOLDURDU

Termuslara siyanür (hidrosiyanik asit tuzu) koyan Chong, 5 ortağıyla birlikte çayları yudumladı. Hiçbirşeyden habersiz çaylarını yudumlayan 5 ortak ve Chong olay yerinden hayatını kaybetti.