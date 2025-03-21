Skandal çağrı sonrası gösterilerde 16 polis yaralandı: Gösterilerde 53 kişiye işlem yapıldı, 326 şüpheli hesap tespit edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un da aralarında olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de belediye binası önünde yaptığı mitingde sokak çağrısında bulundu.

16 POLİS YARALANDI

Çağrı sonrası sokaklar karıştı gece saatlerinde düzenlenen gösterilerde 53 şahsa 2911 sayılı kanuna muhalefet, kamu malına zarar verme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından işlem yapıldı. Bu gösterilerde 16 polisimiz yaralandı.

326 HESAP TESPİT EDİLDİ

Öte yandan bazı sosyal medya hesapları üzerinden; "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve "Suç İşlemeye Tahrik" suçları kapsamında 72'si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edildi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığının yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda 54 şüpheli yakalandı., diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

POLİSLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN

Yaşanan olaylar sonrası açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Polislerimize acil şifalar diliyorum. Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerini kullandı.