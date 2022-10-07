Haberler Yaşam Haberleri Skandal görüntüleri ifşa eden kişi Sabah’a konuştu: Acı çektirip eğleniyorlardı
Giriş Tarihi: 8.10.2022

Skandal görüntüleri ifşa eden kişi Sabah’a konuştu: Acı çektirip eğleniyorlardı

Özel hastanede yaşanan skandalı ortaya çıkaran eski hastane çalışanı Murat Yıldırım, “İnsanlara acı çektirip bunu eğlence malzemesi yapıyorlardı. Görüntüleri görünce kendi anne ve babam aklıma geldi. Vicdanen rahatsız oldum” dedi

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Skandal görüntüleri ifşa eden kişi Sabah’a konuştu: Acı çektirip eğleniyorlardı
İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde, iki sağlık personelinin Nermin Zeren adlı hastaya yönelik insalık dışı muamelesine ilişkin görüntüleri paylaşarak Türkiye'yi sarsan skandalın ortaya çıkmasını sağlayan eski hastane çalışanı Murat Yıldırım, hastanede yaşananları SABAH'a anlattı. Hastane yönetimine elindeki görüntülerle şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ancak serbest bırakılan Yıldırım, "İnsanlara acı çektirip bunu eğlence malzemesi yapıyorlardı. Görüntüleri görünce kendi anne ve babam aklıma geldi Midem bulanmaya başladı. Vicdanen rahatsız oldum" dedi.



'ŞAHİT OLDUM'
Şu anda vale olarak çalışan Yıldırım, "Ben 2 Ekim 2019'da hastanede temizlik görevlisi olarak işe başladım. Bu olaylara gece nöbetlere kalmaya başladığımda şahit olmaya başladım. Hemşireler, hastaları oynatıyorlar, para atıyorlardı. Yoğun bakımda hastaların özellikle geceleri sahipsiz kaldıklarına şahit olmaya başladım" diye konuştu. Yıldırım, Zeren'e makyaj yaptırılıp, hemşirelerin kendi arkadaşlarıyla yaptıkları görüntülü aramalarda 'Nermin hadi merhaba de' diyerek eziyet ettiklerini söyledi.



'PARA TEKLİF ETTİLER'
Yıldırım, hastane yönetiminin telefonuna el koymak istediğini ve para teklif ettiğini iddia etti. Şantaj iddialarını reddeden Yıldırım, "Böyle bir şey olsaydı serbest kalmazdım. Beni çoktan tutuklarlardı. Böyle bir şey varsa ispatlasınlar. Görüntüleri hastane yönetimine gösterdim. 'İnanmıyoruz' dediler. Daha sonra 'Bu telefonu bize ver sana sıfır bir telefon alalım. Kaç para istiyorsun. Ne kadar çalıştın bizde. Ben sana o tazminatın fazlasını getireceğim. 10 binse 20 getireceğim' dediler. 'Yoğun bakıma kamera koyun yeter' dedim onlara. Bunun üzerine yoğun bakım çalışanları telefonlarını temizledi. Yoğun bakımda olağanüstü hal ilan ettiler" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den asgari ücret ve memur zammı açıklaması: Enflasyonun altında olmayacak!
Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan gündemini sarstı! 'Türkiye'den olağanüstü meydan okuma'
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
AÖL sınav tarihleri takvimi açıklandı! MEB ile 2022-2023 Açık Lise 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi?
Mevlid Kandili'nde okunacak dualar nelerdir, hangi sureler ve dualar okunur? Diyanet ile Mevlid Kandili duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı
EMEKLİ ZAMMI OCAK 2023 HESAPLAMA: En düşük emekli maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ SON DAKİKA: KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir?
İşte Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışının detayları! Akıl hocaları ortaya çıktı
MasterChef kim kazandı? TV8 ile 7 Ekim 2022 MasterChef masterclass ödül oyununu kim - hangi yarışmacı kazandı? İşte ödülü kazanan isim
GSB personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru ekranı ve tarihleri!
ARKADAŞINA GÖNDER
Skandal görüntüleri ifşa eden kişi Sabah’a konuştu: Acı çektirip eğleniyorlardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA