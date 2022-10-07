Skandal görüntüleri ifşa eden kişi Sabah’a konuştu: Acı çektirip eğleniyorlardı

İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde, iki sağlık personelinin Nermin Zeren adlı hastaya yönelik insalık dışı muamelesine ilişkin görüntüleri paylaşarak Türkiye'yi sarsan skandalın ortaya çıkmasını sağlayan eski hastane çalışanı Murat Yıldırım, hastanede yaşananları SABAH'a anlattı. Hastane yönetimine elindeki görüntülerle şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ancak serbest bırakılan Yıldırım, "İnsanlara acı çektirip bunu eğlence malzemesi yapıyorlardı. Görüntüleri görünce kendi anne ve babam aklıma geldi Midem bulanmaya başladı. Vicdanen rahatsız oldum" dedi.Şu anda vale olarak çalışan Yıldırım, "Ben 2 Ekim 2019'da hastanede temizlik görevlisi olarak işe başladım. Bu olaylara gece nöbetlere kalmaya başladığımda şahit olmaya başladım. Hemşireler, hastaları oynatıyorlar, para atıyorlardı. Yoğun bakımda hastaların özellikle geceleri sahipsiz kaldıklarına şahit olmaya başladım" diye konuştu. Yıldırım, Zeren'e makyaj yaptırılıp, hemşirelerin kendi arkadaşlarıyla yaptıkları görüntülü aramalarda 'Nermin hadi merhaba de' diyerek eziyet ettiklerini söyledi.Yıldırım, hastane yönetiminin telefonuna el koymak istediğini ve para teklif ettiğini iddia etti. Şantaj iddialarını reddeden Yıldırım, "Böyle bir şey olsaydı serbest kalmazdım. Beni çoktan tutuklarlardı. Böyle bir şey varsa ispatlasınlar. Görüntüleri hastane yönetimine gösterdim. 'İnanmıyoruz' dediler. Daha sonra 'Bu telefonu bize ver sana sıfır bir telefon alalım. Kaç para istiyorsun. Ne kadar çalıştın bizde. Ben sana o tazminatın fazlasını getireceğim. 10 binse 20 getireceğim' dediler. 'Yoğun bakıma kamera koyun yeter' dedim onlara. Bunun üzerine yoğun bakım çalışanları telefonlarını temizledi. Yoğun bakımda olağanüstü hal ilan ettiler" diye konuştu.