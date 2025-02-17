Ayşe Barım’ın tahliyesi kısa sürdü! Ağır Ceza Mahkemesi tekrardan tutuklama kararı verdi

Sektörde tekelleşme iddiaları ile gündeme gelen ID danışmanlık şirketinin sahibi menajer Ayşe Barım, 27 Ocak günü "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme yardım etme'" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SKANDAL TAHLİYE

Hem dizi sektörü tekelleşme, şantaj soruşturması hem de Gezi Parkı soruşturma devam ederken Ayşe Barım'ın avukatı geçtiğimiz günler dilekçe sunarak tutukluluğa itirazda bulundu. Bu itiraz Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Ancak avukatı bu sefer İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne bir itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren İstanbul 8. Asliye Ceza hakimi Fatih Kapan bir skandala imza atarak Barım'ın tahliyesine karar verdi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz ederek Barım hakkında tutukluluk kararının devam etmesini talep etti. Dosya, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirme neticesinde Barım'ın tekrardan tutuklanmasına karar verdi.

Sektörde tekelleşme iddiaları ile gündeme gelen ve Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım'ın avukatı tutukluluğa itiraz etti. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi skandal bir karar imza atarak Barım'ın tahliyesine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliyeye itiraz ederek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşıdı. Ağır Ceza Barım'ın tekrardan tutuklanmasına karar verdi.