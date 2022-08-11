Haberler Yaşam Haberleri Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte muhtemel 11’ler
Giriş Tarihi: 11.8.2022 11:53

Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte muhtemel 11’ler

Slovacko Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Sarı lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında bu akşam Çekya ekibi Slovacko ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta galip gelen Kanarya, rövanş maçını da kazanıp adını play-off'a yazdırmak istiyor. Futbolseverler ise ‘’Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Avrupa Ligi Slovacko Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte FB’nin muhtemel 11’leri…

Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte muhtemel 11’ler

Slovacko Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta. Fenerbahçe, bu akşam UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Slovacko ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta rakibini 3-0 mağlup eden Jorge Jesus yönetimindeki Kanarya, rövanş maçını da kazanıp adını play-off'a yazdırmanın peşinde. Zorlu mücadele öncesi sarı lacivertli takıma gönül veren taraftarların gündeminde ise ''Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda?'' sorusu yer alıyor. Peki, Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte FB'nin muhtemel 11'leri ve maça dair tüm detaylar…

SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hakem Nikola Dabanovic'in yöneteceği Slovacko Fenerbahçe maçı, 11 Ağustos 2022 Perşembe günü (bu akşam) saat 20:00'de başlayacak.

SLOVACKO FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Çekya'nın Uherske Hradiste kentinde oynanacak Slovacko Fenerbahçe maçı, S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Slovacko eşleşmesinden başarıyla geçildiği takdirde Fenerbahçe Avusturya Vien ile eşleşecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Slovacko maçına çıkması beklenen muhtemel 11'lerİ şöyle:

  • Altay Bayındır
  • Osayi-Samuel
  • Gustavo Henrique
  • Szalai
  • Ferdi Kadıoğlu
  • Arao
  • Zajc
  • Emre Mor
  • Serdar Dursun
  • Lincoln Henrique
  • Valencia
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Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte muhtemel 11’ler
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