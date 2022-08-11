Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte muhtemel 11’ler

Slovacko Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta. Fenerbahçe, bu akşam UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Slovacko ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta rakibini 3-0 mağlup eden Jorge Jesus yönetimindeki Kanarya, rövanş maçını da kazanıp adını play-off'a yazdırmanın peşinde. Zorlu mücadele öncesi sarı lacivertli takıma gönül veren taraftarların gündeminde ise ''Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda?'' sorusu yer alıyor. Peki, Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte FB'nin muhtemel 11'leri ve maça dair tüm detaylar…