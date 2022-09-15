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Giriş Tarihi: 16.9.2022

SMA hastası Melih Eymen için son 5 ay

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
SMA hastası Melih Eymen için son 5 ay
Kayserı'nın Melikgazi ilçesinde yaşayan Osman ve Fatma Ceylan çiftinin 4 buçuk yaşındaki çocukları Melih Eymen Ceylan, SMA Tip 2 hastası. Melih Eymen için valilik izniyle yardım kampanyası başlatan aile, çocuklarının yaşaması için kermesler düzenleyip yardım stantları açıyor. Sosyal medya hesaplarından canlı yayınlar yaparak tedavi için gerekli olan 1 milyon 822 bin doları toplamaya çalışan Ceylan çifti, hayırseverlerden yardım bekliyor. Şu ana kadar Melih Eymen'in tedavisi için gerekli olan paranın yüzde 28'ini toplamayı başardıklarını belirten baba Osman Ceylan, "Oğlum tedavisini Dubai'de olacak. Hastane bizden 1 milyon 822 bin dolar istiyor. Bu tedavinin yaş ve kilo kriteri var. 5 yaş ve 20 kilo kriteri. Oğlum 4 buçuk yaşında olduğundan artık 5 ay gibi kısa bir süremiz kaldı. Tüm operatörlerden Melih yazıp 1191'e gönderildiğinde oğluma 10 TL bağış yapılabiliyor. Tek amacımız oğlumuzun yaşaması" diye konuştu. Anne Fatma Ceylan ise, "Oğlum ölümcül bir kas hastalığı ile mücadele ediyor. Biz Melih Eymen'in de her çocuk gibi koşup oynmasını istiyoruz. Lütfen oğlumuzun yaşaması için bize destek olun" dedi.

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SMA hastası Melih Eymen için son 5 ay
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