SMA’lı Abbas’ın annesi: Lütfen elimizden tutun

İzmir'in Bornova ilçesinde ayakkabı tasarımcılığı yapan Nureddin İbiş (22) ve Sultane İbiş (20) çiftinin ilk bebeği Abbas Miran'a 12 günlükken topuk kanından yapılan test ile SMA Tip 1 tanısı konuldu. O günden itibaren fizik tedavi desteği alarak Abbas Miran'ın kas kayıplarını azaltmaya çalışan İbiş ailesi, Valilik onaylı bağış kampanyası başlattı. Kampanya ile tedavinin yüzde 54'ünü karşılayabilecek bağışlara ulaştıklarını anlatan Nureddin İbiş, oğlunun ilk doğum günü 23 Mayıs'a sayılı günler kaldığını ve bir an önce onu tedavisine kavuşturmak istediklerini söyledi. Abbas Miran'ın gen tedavisinden faydalanması için hayırseverlerden destek istediklerini söyleyen Sultane İbiş ise, "Haftada iki kez ağız terapisi, 3 kez de fizik tedavi alıyor. Onları yaparken çok acı çekiyor. Omuriliğinde skolyoz başlamış. Önlemeye çalışıyoruz ama ilacı alması kadar etkili olmuyor. İlacı erken alırsa belki hemen yürüyecek. Bu hastalığı atlatacak. Ama sizin desteklerinizle bu mümkün. Biz tek başımıza bu yolu bitiremiyoruz. Kampanyamız yüzde 54'e geldi. Bir anne olarak çaresizim. Desteklerinizi esirgemeyin. Lütfen elimizden tutun." diye konuştu.