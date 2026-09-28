SMA’lı Mila bebek yardım bekliyor

Özlem ve Ali Açceargın çiftinin üç çocuğundan en küçüğü olan Mila Hamiyet, yaşamının henüz ilk günlerinden itibaren zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya kaldı. Henüz 10 günlükken SMA Tip 1 tanısı alan Mila, bugün 7,5 aylık ve ailesiyle birlikte Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşamını sürdürüyor.

Ev hanımı olan anne Özlem Açceargın ile otomotiv sektöründe faaliyet gösteren baba Ali Açceargın, kızlarının tedavisine ulaşabilmesi için yardım kampanyası başlattı. Mila'nın iki ağabeyi de kardeşlerinin sağlığına kavuşması için yürütülen mücadelede ailesinin yanında.

KAMPANYA YÜZDE 3 SEVİYESİNDE

Mila Hamiyet Açceargın için başlatılan yardım kampanyasında şu ana kadar hedefin yüzde 3'üne ulaşılabildi. Kampanyanın ilerleyebilmesi ve Mila'nın ihtiyaç duyduğu tedaviye ulaşabilmesi için daha fazla desteğe ihtiyaç bulunuyor. Aile, kampanyanın Adana Valiliği onayıyla yürütüldüğünü belirterek, hayırseverlerden Mila için destek çağrısında bulunuyor.

"MİLA İÇİN UMUT OLMAK İSTİYORUZ"

Henüz 7,5 aylık olan Mila'nın SMA Tip 1 ile mücadelesinde ailesi, tedavi sürecinin tamamlanabilmesi için kamuoyundan destek bekliyor. Anne Özlem ve baba Ali Açceargın, kızlarının sağlığına kavuşabilmesi için başlattıkları kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşmasını istiyor. Aile, Mila Hamiyet Açceargın'ın tedavisine destek olmak isteyen hayırseverleri, Adana Valiliği onaylı resmi kampanya üzerinden destek olmaya davet ediyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör