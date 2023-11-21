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Giriş Tarihi: 21.11.2023 16:23 Son Güncelleme: 21.11.2023 16:33

Şoför seyir halindeyken kalp krizi geçirdi

Malatya- İzmir seferini yapan yolcu otobüsünün 66 yaşındaki şoförü Süleyman Ekinci, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Durumu fark eden 2. kaptan otobüsü durdurmayı başararak 25 yolcunun hayatını kurtardı. Hastaneye kaldırılan şoför ise hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Şoför seyir halindeyken kalp krizi geçirdi

Malatya'da 30 Ekim'de 25 yolcusu ile İzmir seferini yapan Süleyman Ekinci idaresindeki yolcu otobüsü Kayseri Karayolu Kürecik Mevkii'nde kontrolden çıktı. Otobüsün yolda sağa sola kararsız seyrettiğini fark eden ikinci kaptan Ufuk Yel, şoför Süleyman Ekinci'nin kalp krizi geçirdiğini fark etti.

Ufuk Yel'in müdahalesiyle otobüs kontrollü bir şekilde durduruldu. Büyük panik yaşanan otobüste yolcular otobüsün durmasıyla rahat bir nefes aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şoför Süleyman Ekinci tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yolcu otobüsünün ikinci kaptanı Ufuk Yel, aracın yoldan çıktığını fark ederek müdahale ettiğini belirterek; "Birinci kaptanını kalp krizi geçirdiğini anladım. Zor bir müdahale ile aracı durdurmayı başardım" dedi. Ufuk Yel'in aracı durdurduğu anlar ise araç içi kamerasına yansıdı.

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Şoför seyir halindeyken kalp krizi geçirdi
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