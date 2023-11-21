Şoför seyir halindeyken kalp krizi geçirdi

Malatya'da 30 Ekim'de 25 yolcusu ile İzmir seferini yapan Süleyman Ekinci idaresindeki yolcu otobüsü Kayseri Karayolu Kürecik Mevkii'nde kontrolden çıktı. Otobüsün yolda sağa sola kararsız seyrettiğini fark eden ikinci kaptan Ufuk Yel, şoför Süleyman Ekinci'nin kalp krizi geçirdiğini fark etti.

Ufuk Yel'in müdahalesiyle otobüs kontrollü bir şekilde durduruldu. Büyük panik yaşanan otobüste yolcular otobüsün durmasıyla rahat bir nefes aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şoför Süleyman Ekinci tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yolcu otobüsünün ikinci kaptanı Ufuk Yel, aracın yoldan çıktığını fark ederek müdahale ettiğini belirterek; "Birinci kaptanını kalp krizi geçirdiğini anladım. Zor bir müdahale ile aracı durdurmayı başardım" dedi. Ufuk Yel'in aracı durdurduğu anlar ise araç içi kamerasına yansıdı.