Şoförden altın değerinde dürüstlük

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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TRABZON'UN Araklı ilçesinde örnek bir davranış sergileyen dolmuş şoförü Mücahit Yıldıznaşoğlu, insanlık dersi verdi. Hastane-Kaşıkçı hattında çalışan Yıldıznaşoğlu, aracını temizlediği sırada koltuk arasında yaklaşık 470 bin lira değerinde 70 gram altın buldu.Altınları vakit kaybetmeden çalıştığı durağa teslim eden duyarlı şoför, sahiplerinin bulunması için beklemeye başladı. Altınların, fındık satışından elde ettikleri birikimle çarşıdan altın alan ve hastaneye giderken poşeti araçta unutan yaşlı bir çifte ait olduğu ortaya çıktı. Ertesi gün durağa gelen çift, birikimlerine eksiksiz kavuşunca büyük sevinç yaşadı.