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Giriş Tarihi: 03.11.2026 12:18 Son Güncelleme: 03.11.2026 12:20

Soğan doğrarken gözleriniz yaşarmasın! Mutfaktaki bu yöntem işe yarıyor

Mutfakta en sık karşılaşılan sorunlardan biri olan soğan doğrarken gözlerin yaşarması, basit bir yöntemle hafifletilebiliyor. Soğanı doğramaya başlamadan önce yapacağınız küçük bir dokunuş, kesim sırasında ortaya çıkan ve gözleri tahriş eden maddelerin etkisini azaltabiliyor. Üstelik bu yöntem için ihtiyacınız olan şey çoğu evde bulunuyor.

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Soğan doğrarken gözleriniz yaşarmasın! Mutfaktaki bu yöntem işe yarıyor
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Soğan doğrarken gözlerinizin yanması ve peçeteye sarılmak zorunda kalmanız mutfakta geçirilen zamanı zorlaştırabiliyor. Ancak soğanı kesmeden önce uygulayacağınız pratik bir yöntem, gözyaşlarını azaltmaya yardımcı oluyor. Yıllardır kullanılan bu mutfak tüyosu, yemek hazırlarken işinizi kolaylaştırabilir.

Soğan doğrarken gözleriniz yaşarmasın! Mutfaktaki bu yöntem işe yarıyor

SOĞAN DOĞRARKEN GÖZLERİN YAŞARMAMASI İÇİN NE YAPILMALI?

Soğan doğrarken göz yaşarmasını azaltmanın en kolay yollarından biri, soğanı kesmeden önce buzdolabında yaklaşık 30 dakika bekletmek. Soğuk ortam, soğanın kesilmesiyle ortaya çıkan tahriş edici bileşiklerin oluşumunu ve havaya yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı oluyor.

Bu yöntem, Amerikan Göz Hastalıkları Akademisi (AAO) tarafından da önerilen pratik çözümler arasında bulunuyor. Soğanı doğramadan önce soğutmak, gözlerde oluşan yanma ve sulanma hissini azaltabiliyor.

Soğan doğrarken gözleriniz yaşarmasın! Mutfaktaki bu yöntem işe yarıyor

SOĞAN DOĞRARKEN GÖZ YAŞARMASINI ÖNLEYEN 5 YÖNTEM

Mutfakta soğan doğrarken gözlerin yanmasını ve yaşarmasını azaltmak için şu yöntemleri deneyebilirsiniz:

1. Soğanı buzdolabında bekletin

Soğanı doğramadan yaklaşık 30 dakika önce buzdolabına koyun. Düşük sıcaklık, gözleri tahriş eden bileşiklerin açığa çıkmasını yavaşlatmaya yardımcı olur.

2. Keskin bir bıçak kullanın

Kör bıçak, soğan hücrelerine daha fazla zarar verebilir. Keskin bir bıçakla doğramak hücre hasarını azaltarak tahriş edici bileşiklerin yayılmasını sınırlayabilir.

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Soğan doğrarken gözleriniz yaşarmasın! Mutfaktaki bu yöntem işe yarıyor

3. Soğanın kök kısmını en son kesin

Soğanın kök bölümünü doğrama işleminin sonuna bırakmak, tahriş edici bileşiklere maruz kalmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle soğanı hazırlarken kök kısmını mümkün olduğunca bütün bırakın.

4. Mutfağı havalandırın

Soğan doğrarken pencereyi açmak veya davlumbazı çalıştırmak, havaya yayılan tahriş edici bileşiklerin gözlere ulaşmasını azaltabilir.

Soğan doğrarken gözleriniz yaşarmasın! Mutfaktaki bu yöntem işe yarıyor

5. Soğanı kestikten sonra soğuk sudan geçirin

Soğanı ikiye böldükten sonra kısa süre soğuk suda bekletmek, bazı tahriş edici bileşiklerin suya geçmesine yardımcı olabilir. Ancak bu yöntem soğanın aromasını ve suda çözünebilen bazı bileşenlerini de etkileyebilir

Soğan doğrarken gözleriniz yaşarmasın! Mutfaktaki bu yöntem işe yarıyor

SOĞAN NEDEN GÖZLERİ YAŞARTIR?

Soğan kesildiğinde hücre yapısı parçalanır ve içerisinde bulunan bazı enzimler ile kükürtlü bileşikler tepkimeye girer. Bu süreçte ortaya çıkan uçucu madde, havaya yayılarak göz yüzeyine ulaşır. Gözdeki sinir uçlarının tahriş olmasıyla birlikte gözyaşı bezleri devreye girer ve gözler sulanmaya başlar.

Soğan doğrarken gözleriniz yaşarmasın! Mutfaktaki bu yöntem işe yarıyor

ABD Kongre Kütüphanesi (Library of Congress) tarafından yayımlanan bilimsel açıklamada da soğan kesildiğinde ortaya çıkan syn-Propanethial-S-oxide adlı bileşiğin gözyaşına neden olduğu belirtiliyor.

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Soğan doğrarken gözleriniz yaşarmasın! Mutfaktaki bu yöntem işe yarıyor
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