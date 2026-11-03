Soğan doğrarken gözleriniz yaşarmasın! Mutfaktaki bu yöntem işe yarıyor

SOĞAN DOĞRARKEN GÖZLERİN YAŞARMAMASI İÇİN NE YAPILMALI?

Soğan doğrarken göz yaşarmasını azaltmanın en kolay yollarından biri, soğanı kesmeden önce buzdolabında yaklaşık 30 dakika bekletmek. Soğuk ortam, soğanın kesilmesiyle ortaya çıkan tahriş edici bileşiklerin oluşumunu ve havaya yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı oluyor.

Bu yöntem, Amerikan Göz Hastalıkları Akademisi (AAO) tarafından da önerilen pratik çözümler arasında bulunuyor. Soğanı doğramadan önce soğutmak, gözlerde oluşan yanma ve sulanma hissini azaltabiliyor.