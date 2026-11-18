Soğan saklarken yapılan en büyük hata, onları patatesler ile aynı sepette ya da yan yana muhafaza etmektir. Patatesler, olgunlaşma süreçlerinde etrafa etilen gazı salgılar. Bu gaz, yanındaki soğanların çok daha hızlı bir şekilde filizlenmesine ve çürümesine neden olur.