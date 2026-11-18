Soğan, evlerin en çok tüketilen temel gıda maddelerinin başında geliyor. Ancak çuval veya torba içinde eve getirilen soğanlar, mutfaktaki yanlış konumlandırma ve saklama alışkanlıkları yüzünden hızla bozulabiliyor. Çoğu kişinin dikkat etmediği bu detay, hem soğanların lezzetini kaçırıyor hem de kısa sürede küflenmesine yol açıyor.
Soğan saklarken yapılan en büyük hata, onları patatesler ile aynı sepette ya da yan yana muhafaza etmektir. Patatesler, olgunlaşma süreçlerinde etrafa etilen gazı salgılar. Bu gaz, yanındaki soğanların çok daha hızlı bir şekilde filizlenmesine ve çürümesine neden olur.
Soğanların uzun süre taze kalabilmesi için kuru, serin, karanlık ve hava alan bir ortamda saklanması şarttır. File torbalar, hasır sepetler veya delikli ahşap kasalar hava sirkülasyonu sağladığı için en ideal saklama araçlarıdır.
Buzdolabı, soğan saklamak için genellikle yanlış bir tercihtir. Soğanlar yüksek nem oranı ve soğuk nedeniyle nişastalarını şekere dönüştürür; bu da hem dokularının bozulmasına hem de çok daha çabuk küflenmelerine yol açar. Ancak soyulmuş veya doğranmış soğanlar hava almaz kaplarda buzdolabında saklanabilir.
Mutfakta soğanları ocağın veya bulaşık makinesinin hemen yakınındaki dolaplarda tutmak da ömrünü kısaltır. Sıcaklık dalgalanmaları ve nem, soğanların bozulma sürecini hızlandıran en önemli çevresel faktörler arasındadır.
Soğanlarınızı sakladığınız alanı düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Aralarından çürümeye veya yumuşamaya başlamış tek bir soğan bile, salgıladığı gaz nedeniyle temas ettiği diğer sağlam soğanların da hızla bozulmasına neden olur.
Doğru koşullarda (serin, karanlık ve kuru bir kiler veya dolapta, file içerisinde) saklanan kuru soğanlar aylarca tazeliğini koruyabilir. Yanlış alışkanlıkları bir kenara bırakarak soğanlarınızın ömrünü iki katına çıkarmanız bu basit kurallarla mümkündür