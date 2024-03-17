Soğmatar Antik Kenti’nde kazılar sürüyor

Peygamberler Şehri olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da Hazreti Musa'nın yaşadığı rivayet edilen, tarihi kuyuları, kaya mezarları ve kabartmalarıyla dikkati çeken Soğmatar Antik Kenti, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tektek Dağları'nda yer alan Soğmatar'da kazı çalışmalarının devam ettiğini belirten Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "Antik dönemde Edessa Krallığı sınırları içinde yer alan Soğmatar, Harran ilçesine 40 km mesafede. Roma Dönemi ve Erken Tunç Çağa tarihlenen 100'ün üzerinde kaya mezarı bulunmaktadır. Arkeolojik kazılar sonucunda daha çok bilgiye ulaşacağız" dedi.