Soğuk hava yurdu esir aldı

Yurdun büyük bölümünde etkili olan soğuk hava nedeniyle birçok kentte sıcaklıklar sıfırın altına düştü.

Erzurum'da dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilerken, Palandöken'de sıcaklık gece -14, kent merkezinde -7 dereceye kadar geriledi. Sokaklar, kaldırımlar, tarihi şadırvanlar ve otobüs durakları buzla kaplandı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde sıcaklık -7, Pozantı'da -3, Aladağ'da -2 derece ölçüldü. Erzincan'da ise termometreler -2 dereceyi gösterdi.

Trabzon'un bin 600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası, yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı yaylada yollar ulaşıma kapanırken, belediye ekipleri çalışma başlattı. Esnaf Ogün Bakırcı, 50 yıldır ilk kez bu dönemde böyle yoğun kar gördüğünü söyledi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Yücebelen köyü Minarlı Yaylası'nda mahsur kalan 7 yavru köpek ise vatandaşlar tarafından 5 kilometrelik yol aşılarak kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve batısında sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren mevsim normallerine döneceğini, hafta sonu yağışların kuzey ve iç kesimlerde genişleyeceğini bildirdi.

Perşembe günü Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın saatte 60 kilometreye ulaşması bekleniyor.