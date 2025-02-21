Soğuk havada nar ve portakal takviyesi

Kış aylarında artan enfeksiyon hastalıklarına karşı çocukların bağışıklığını güçlendirmek büyük önem taşıyor. Aslında bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin bazı püf noktaları var. Beslenme uzmanları, vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getirmek için doğal ve dengeli beslenmenin altını çiziyor. Diyetisyen Safiye Keskin, özellikle çocukların bağışıklığının kış mevsiminde düştüğünü belirterek bolca lifli ürün ve C vitamini tüketilmesini önerdi. Öte yandan çocukların sabah kahvaltılarında yumurta ile nar ve portakalı birlikte tüketmesinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtti. Keskin, çocukların kış aylarında hasta olmaması için doğal ve dengeli beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak şu önerilerde bulundu:Yoğurt ve kefir: Bağırsak florasını destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendirir.Balık: Omega-3 yağ asitleri içererek vücut direncini artırır.Ceviz, badem, fındık: E vitamini ve sağlıklı yağ asitleriyle hücreleri korur.Sebze çorbaları: Vücudu sıcak tutar, mineral ihtiyacını karşılar.