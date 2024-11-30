Soğuk havalar omurgayı da etkiliyor

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Emine Bukan Arıca, soğuk havalarda en çok omurgaların etkilendiğini söyledi. Arıca, "Soğuk havalarda vücut kasları, eklemleri ve kemikleri korumak amacıyla daha fazla gerilim oluşturur. Özellikle bel fıtığı veya skolyoz gibi sorunlar soğuk havanın etkisiyle daha da can sıkıcı hale gelebilir. Omurga sağlığı için sırt ve bel kaslarını kuvvetlendiren yoga veya pilates gibi egzersizler faydalıdır. Ayrıca uzun süre sabit şekilde oturmaktan kaçınmak, ara sıra hareket etmek gerekir" dedi.