Soğuk İçecek Tarifleri - Yazın Evde Kolayca Yapılacak Kahveli Ve Meyveli Kalorisiz Soğuk İçecekler Nasıl Yapılır?

Soğuk içeceklere olan ilgi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artış gösterir. Kavurucu sıcaklıklar ile başa çıkmanın en etkili yolu, soğuk içecek tarifi denemekten geçer. Ev yapımı soğuk bir limonata ve meyvelerle dolu bir milkshake'e hayır demek neredeyse imkansızdır. Dört mevsim çay ve kahve içenler için de çözüm basittir. Buzlu enfes bir soğuk çay veya kahve, sıcak havalarda bile rahatlıkla içmenize yardımcı olur. Su, süt, kahve, çay, şuruplar, soslar ve taze meyveler gibi basit malzemeleri, lezzetli ve soğuk içeceklere dönüştürmek çok kolaydır. İlkbahar ve yaz boyunca çocuklarınız ile misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. İşte soğuk içecek tarifleri hakkında merak edilenler…

Ev Yapımı Limonata Nasıl Yapılır?

Evde kendi imkanlarınızla, katkı maddesi kullanmadan son derece doğal ve sağlıklı limonata yapabilirsiniz. Yüksek C vitamini deposu bu içecek ile hem serinleyebilir, hem de zinde hissedebilirsiniz. Ev yapımı limonata için gereken malzemeler aşağıdaki gibidir.

15 adet limon

3-3,5 toz şeker

6-7 su bardağı su

Yarım demet nane

10-15 tane buz küpü

Limonları güzelce yıkadıktan sonra kabuklarının sadece sarı kısımlarını rendeleyin. 5-6 adet limonu kesin, suyunu sıkın ve şekerle karıştırın. Diğerlerini de küçük küçük küp şeklinde doğrayın. Limonlu ve şekerli karışıma, rendelenmiş kabukları, kabuklu limon parçalarını ve nane yapraklarını ilave ederek suyu çıkana ve harmanlanana kadar yoğurun. Daha sonra süzgeç yardımıyla suyunu süzün ve su ekleyin. Soğuması için buzdolabında 1-2 saat bekletin. Servis ederken biraz buz ve nane yaprağı ekleyin.

Soğuk Çay Nasıl Yapılır?

Piyasada pek çok hazır soğuk çay olsa da, evde yapılanın tadı çok daha güzel olabilir. Kullandığınız malzemelerin kalitesi ve eklediğiniz ürünlerin özellikleri, lezzet patlaması yaşatabilir. Ülkemizde belki de en çok tüketilen içeceklerde ilk sırada olan çay, yaz aylarında soğuk olarak karşınıza çıkar. Birkaç püf noktası ile evinizde soğuk çay yapabilirsiniz. İşte soğuk çay yapımında kullanılan malzemeler…

10 adet poşet veya 8 tatlı kaşığı siyah çay

2 orta boy limon

10 bardak içme suyu

Büyük bir kabın veya demliğin içine çay ve limon kabuğu rendesini ekleyin. Üzerine kaynatmış olduğunuz suyu ilave edin. Demlenmesi için 7-10 dakika bekletin. Poşet çayları bir kaşık yardımıyla alın. Eğer toz siyah çay kullandıysanız, süzgeç yardımıyla süzerek başka bir kaba aktarın. Soğuması için biraz bekleyin ve sonra buzdolabına koyun. Servis ederken buz ve limon parçaları ekleyebilirsiniz. Eğer farklı tatları denemek istiyorsanız, limon yerine değişik meyve tozlarını ve bitkileri kullanabilirsiniz.

Soğuk Kahve Nasıl Yapılır?

Kahve dükkanlarına gitmeden ve espresso makinesine ihtiyaç duymadan, evde çok kolay bir tarifle soğuk kahve yapabilirsiniz. Hem lezzetli, hem de düşük maliyetli olması nedeniyle çok seveceğiniz ve denemek isteyeceğiniz bir kahve tarifidir. Yapmak için öncelikle aşağıdaki malzemelere sahip olmalısınız.

50-60 gram granül kahve

2 su bardağı soğuk su

2 su bardağı soğuk süt

3-3,5 yemek kaşığı toz şeker (isteğe bağlı olarak değişir)

6-7 adet buz küpü

Kahveyi yapmak için öncelikle, büyük bir kavanoz veya cam şişenin içine kahveyi ve şekeri ekleyin. Üzerine soğuk su ilave ederek biraz karıştırın. Daha sonra soğuk sütü dökün ve şişenin ağzını sıkıca kapatın. Kuvvetli bir şekilde yaklaşık 2-3 dakika boyunca çalkalayın. Servis bardaklarının içine buz koyun. Kahvenin kapağını açın ve köpüğü ile birlikte bardaklara boşaltın.

Milkshake Nasıl Yapılır?

Dünyada ve ülkemizde çok sayıda seveni bulunan milkshake'i, evde rahatlıkla deneyebilirsiniz. Tadıyla hem çocukların, hem de büyüklerin kalbini kazanan bu içecek, meyveli olması nedeniyle oldukça vitaminlidir. Lezzetli bir şekilde ferahlamayı sağlayan bu içeceği yapmak için aşağıdaki malzemelere ihtiyaç vardır.

2 su bardağı soğuk süt

3 yemek kaşığı çikolatalı veya meyveli dondurma

1 adet muz

4-5 adet çilek

1 adet kivi

1 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı çırpılmış krema

5-6 adet buz küpü

Çırpılmış krema hariç bütün malzemeleri, mutfak robotunda harmanlanıncaya kadar çekin. Daha sonra bardaklara dökün. Servis yaparken üzerine kremayı, isteğe göre çikolata sosu ve meyve ekleyin.