“Sonun Bergen gibi olacak” demişti! Güler Selçuk’a yine tehdit mesajları attı: Seni...

YENİ TEHDİT MESAJLARI ATTI



Furkan Akan ise sosyal medya hesaplarından Selçuk için, "Ünlü olamadığı için bedel ödetiyor" dedi. Güler Selçuk da gözyaşları içinde, "Ondan kurtulmak için sosyal medya hesaplarımı kapattım. Şöhreti değil, yaşamayı tercih ettim.