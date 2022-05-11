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Giriş Tarihi: 12.5.2022

“Sonun Bergen gibi olacak” demişti! Güler Selçuk'a yine tehdit mesajları attı: Seni...

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
“Sonun Bergen gibi olacak” demişti! Güler Selçuk’a yine tehdit mesajları attı: Seni...

Eski nişanlısı tarafından “Sonun Bergen gibi olacak” diye tehdit edilen şarkıcı Güler Selçuk, SABAH’a konuştu: “Kadın cinayetine kurban gitmemek için kaçtım...” Selçuk, yine tehdit mesajları aldığını da söyledi....

Saplantılı eski nişanlısının "Yüzüne kezzap atacağım. Sonun Bergen gibi olacak" dediği "Jansowah" takma isimli şarkıcı Güler Selçuk, yaşadığı dehşeti SABAH'a anlattı, tehdit mesajlarının devam ettiğini söyledi.

Geçen yıl aralıkta klip çekimi için İstanbul'a gelen genç kadını havaalanından kaçıran Furkan Akan, Selçuk'u defalarca darp edip bir de şantaj yaptı. Polisin gelmesiyle sevgilisinin elinden kurtulan genç şarkıcı, Fransa'ya döndü.

Fransa'dan gönderdiği dilekçesiyle yardım isteyen genç şarkıcı, koruma talep edip eski nişanlısı Furkan Akan'dan şikâyetçi oldu.

YENİ TEHDİT MESAJLARI ATTI

Furkan Akan ise sosyal medya hesaplarından Selçuk için, "Ünlü olamadığı için bedel ödetiyor" dedi. Güler Selçuk da gözyaşları içinde, "Ondan kurtulmak için sosyal medya hesaplarımı kapattım. Şöhreti değil, yaşamayı tercih ettim.

Kadın cinayetine kurban gitmek istemediğim için kaçtım" diyerek eski nişanlısının ünlü olma iddialarını yalanladı. Güler Selçuk, kendisine gelen yeni tehdit dolu mesajları da SABAH'la paylaştı. Mesajlarda sinkaflı sözlerle birlikte, "Seni öldüreceğim. Yüzünde senden eser bırakacağım" sözleri yer alıyor.

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“Sonun Bergen gibi olacak” demişti! Güler Selçuk'a yine tehdit mesajları attı: Seni...
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