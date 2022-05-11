“Sonun Bergen gibi olacak” demişti! Güler Selçuk’a yine tehdit mesajları attı: Seni...

Geçen yıl aralıkta klip çekimi için İstanbul'a gelen genç kadını havaalanından kaçıran Furkan Akan, Selçuk'u defalarca darp edip bir de şantaj yaptı. Polisin gelmesiyle sevgilisinin elinden kurtulan genç şarkıcı, Fransa'ya döndü.
YENİ TEHDİT MESAJLARI ATTI
Furkan Akan ise sosyal medya hesaplarından Selçuk için, "Ünlü olamadığı için bedel ödetiyor" dedi. Güler Selçuk da gözyaşları içinde, "Ondan kurtulmak için sosyal medya hesaplarımı kapattım. Şöhreti değil, yaşamayı tercih ettim.
Kadın cinayetine kurban gitmek istemediğim için kaçtım" diyerek eski nişanlısının ünlü olma iddialarını yalanladı. Güler Selçuk, kendisine gelen yeni tehdit dolu mesajları da SABAH'la paylaştı. Mesajlarda sinkaflı sözlerle birlikte, "Seni öldüreceğim. Yüzünde senden eser bırakacağım" sözleri yer alıyor.